每到月底就喊沒錢，總是月光光心慌慌，不知不覺中就成了「月光族」……，這也是你的寫照？今天物價不斷攀升，薪資也停滯不前，低薪現象令勞工叫苦連天、勒緊褲帶過日子，根據人力銀行一項統計數據指出，有近9成的上班族認為，工作太多或是個人財務問題是現實生活中最大的壓力來源，其中又以「薪水太低」占最大宗，低薪與存不了錢兩者環環相扣，讓許多上班族窮盡心力、即便是拼命地存錢，存款隨時有縮水的可能；以下小花平台就理智的理財觀點來看，愈是不景氣，愈是加薪困難，就更要懂得轉守為攻、效率理財，揮別過去傻傻存錢、一味人云亦云胡亂買入賣出的瞎忙人生，才能盡快為自己滾出一桶金！

上班族過份追求「小確幸」，小心荷包大失血「適得其反！」

根據人力銀行公布一項「跨世代壓力調查」，針對6、7、8 年級生上班族進行訪問調查發現，有近9成的上班族認為，「經濟壓力」和「工作壓力」是現實生活中最大的壓力來源，最大宗原因首推薪水太低，其次依序為存不到錢、找不到理想工作、物價太高及加薪幅度小等；在個人花費部分，則以日常生活開銷最為吃重，另外像是房租、房貸、外食費及孝親費等，也都是不小的花費。

另一方面，該項調查並進一步分析指出，不少上班族首選放鬆身心靈的方式，諸如：利用連休假期出國旅遊、上餐廳飽食一頓或是逛街購物大肆血拚……等，成為個人下班後最紓壓的「小確幸」。不過，小花平台保險顧問持相反立場表示，上班族過份追求「小確幸」，小心荷包反而因此大失血，結果只會適得其反。

小花平台保險顧問建議，在今天賺錢不易、存錢更是難上加難的不景氣大環境下，抓緊「省」、「存」、「配」3個關鍵字，讓自己的理財腳步跨出一大步，努力擺脫月光族的稱號吧！

「省」：掌握「吃飽再購物」原則，避免過度消費

根據美國一項研究調查顯示，當身體感覺到飢餓時，大腦會自動發出「搜尋」、「需求」食物的訊號，可能不知不覺就會吃下更多的食物，將此一理論套用在其他商品上，同理可證，在需求量變大的情況下，很容易就購買過多不必要的商品「過度消費」。小花平台保險顧問建議，為了避免花過多無謂的錢，「先吃飽再購物」，可以有效節省多餘的開支。 （全文未完...）

(中時電子報)