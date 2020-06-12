三星(Samsung) Galaxy S20 Ultra 搭載的 108MP(1億8百萬畫素)相機，已經夠驚人了嗎？從近日傳聞來看，三星手機相機的感測器畫素將在 2021 年持續大躍進，主相機有望搭載上看 1.5億萬畫素的感測器，規格令人傻眼。

近日南韓技術論壇 Clien 上出現一樁爆料，分享到預定在 2021 年上半年發表的三星旗艦級手機 Galaxy S21(暫定名稱，也有人稱之為 Galaxy S30)的相機規格，被 Twitter 網友飲用後，被外媒發現。爆料者指出，三星 Galaxy S21 最高規格的版本(Galaxy S21 Ultra？)預計搭載 1.5 億畫素的主鏡頭，再搭配 6400 萬長焦鏡頭、1600 萬畫素超廣角鏡頭、1200 萬畫素微距鏡頭，以及可感測深度(depth)的 3D ToF 鏡頭，背面主相機總共 5 顆鏡頭，規格亮眼。

Galaxy S21 Ultra Camera Rumor)

Main 150MP+Tele 64MP+Wide 16MP+Macro 12MP+depth VGA ToF

OIS(Main, Tele, Selfie) or OIS(Main, Tele, Wide)

source : https://t.co/Mri958rh4d — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) May 6, 2020

內容指出，這一款手機目前有兩種研發方案，主要區別在於支援光學防手震(OIS)的鏡頭。其一是主鏡頭(1.5億畫素這一顆) + 長焦鏡頭 + 自拍鏡頭；另一方案是主鏡頭、長焦鏡頭與廣角鏡頭(前鏡頭不支援)。

另一位知名爆料達人 i冰宇宙(@UniverseIce)則是先前曾指出，三星正在考量率先在 Galaxy S21 系列中採用螢幕下鏡頭的技術。目前三星 Galaxy S20 系列仍舊是採用前螢幕挖孔的設計(下方置放前置鏡頭)。螢幕下鏡頭的技術，可以讓正面螢幕看來更有一體性。不過因為鏡頭置放在螢幕下，會導致入光不足，對於成像帶來極大挑戰。日前 OPPO 已公開發表第一個可量產的螢幕下鏡頭技術，但是前 OPPO 全球行銷總裁卻在微博上發文，請大家不要抱太高期望，因為當前的方案在成像上仍有很多挑戰尚待克服。到底哪一款手機能率先採用這項技術，並且實現量產，成像品質也能符合消費者期待，時間將會證明。

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

前 OPPO 全球行銷總裁沈義人指出，螢幕下鏡頭技術在目前成像上仍有很大挑戰與難關，消費者可不要抱太高期望。(摘自新浪微博)

話說回來，在 Galaxy S21 系列發表之前，已傳出三星有望在 8 月 5 日左右舉辦 Galaxy Note 20 系列的發表會。會中 Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G 等可折疊螢幕新機，也有機會同台曝光。更是令人期待。

(科技)