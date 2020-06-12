娛樂8點半》「寶島歌王」葉啟田，以《愛拚才會贏》一曲走紅歌壇，奠定台語歌王地位，不過事業高峰之際，卻捲入槍擊命案被判七年有期徒刑，「寶島歌王」頓時淪為階下囚，此外執意踏入政壇，不僅導致婚姻破裂，還負債上億，三年前更驚傳罹患失智症，大起大落的藝界人生，令人不勝唏噓。

葉啟田是出生於嘉義的農家子弟，當年在戲院看了洪一峰、文夏、張紅等歌手登台演唱，便立下了要當歌星的夢想，把此想法告知父親時，沒想到並未被反對，還給了20元讓他北上尋夢，未料來到台北時卻事與願違，僅能在市場賣菜賺錢維生，但這並未讓他的明星夢就此夢碎，因緣際會被同鄉引薦進入賣白花油的遊商隊伍，並擔任唱歌招攬生意一職，讓他離明星夢又進了一步。

葉啟田涉「挑唆殺人罪」，被判處七年有期徒刑。 （圖／中時資料照）

15歲那年有晚葉啟田在台北街頭巧遇歌壇前輩文夏，當時表明想拜師學唱的來意，未料卻慘遭拒絕，不過這並未澆熄他的明星夢，沒多久更遇到他歌壇的伯樂郭大誠，不僅親自教導歌唱技巧，還拿兩首新歌帶他逐句練唱，因此獲得錄製唱片的機會，年僅17歲便以《內山姑娘》、《墓仔埔也敢去》走紅歌壇，21歲更獲得「寶島歌王」的封號，奠定歌壇不敗地位，不過知名度水漲船高的他，自然成了不肖人士眼中的肥羊，還無端捲入殺人命案。

葉啟田走紅後在全台歌廳巡迴演出，某次在台南演出時，團員與地方黑道爆發肢體衝突，造成對方一死一傷，身為主要負責人的他，被以「挑唆殺人罪」罪名判處七年有期徒刑，隔天各媒體皆以「寶島歌王捲入命案」為標題大肆報導，這時葉啟田為了不想坐牢，竟展開長達4年逃亡生活，不過法網恢恢之下，在永和中信餐廳被捕入獄，而這也讓外界好奇他能否東山再起？不過葉啟田服刑三年半出獄後復出歌壇，以一首《愛拚才會贏》鹹魚翻生，不僅重新站穩歌王地位，火紅程度更讓全球華人都熟知葉啟田三個字。

葉啟田從政之路失利，不僅欠下大筆債務，也種下與妻子離婚的導火線。（圖／中時資料照）

不過此時葉啟田竟做出驚人舉動，毅然放下寶島歌王的頭銜，轉戰完全不熟悉的政壇，僅管親友全都不贊成，但他仍一意孤行參與4次立委選戰，2次參選成功，其中一次還因為趙少康席捲台北縣(新北市)24萬選票，讓那屆部份能當選的立委，在選票低的狀況下都能當選；無奈身為「政治素人」沒有黨派支持，加上政治圈的複雜，讓他傾家蕩產欠下近億債務，房子更三度被貼封條，此時妻子劉嘉芬更和他簽字離婚，帶著一雙兒女遠走美國，踏入政壇竟賠了夫人又折兵，相信是他始料未及，當年為了償還大筆債務，雖積極拚復出還債，但價碼卻不如從前，最慘時不僅得靠親友接濟，連付管理費都得翻遍家裡找銅板湊錢，更因此恐慌、憂鬱症發作，得靠吞藥度日。

走過人生低潮的葉啟田，睽違11年再復出歌壇，還舉辦入行50周年演唱會，他自爆與前妻劉嘉芬結婚後，不到2年就5度外遇，雖然答應女兒「不會再婚」，但老來無人相伴，加上兒女長年在美，孤苦伶仃的他難免覺得空虛寂寞，也高調徵求第二春，更自曝性生活已是上世紀的事，不過始終乏人問津，讓他苦嘆只能靠唱歌填補空虛。

葉啟田被爆罹患失智症 。（圖／中時資料照）

不過葉啟田3年前赴美國洛杉磯商演時，被爆料手抖、用筷子夾東西略顯吃力之外，用餐過程講話不斷重複，還情緒失控暴走，讓他罹患阿茲海默症及失智症傳聞甚囂塵上，對此經紀人出面闢謠，表示葉啟田每年都做健康檢查，身體狀況維持很好，而葉啟田也當媒體面前證明外界傳言子虛烏有，去年高齡71歲的他，在演出時炫技拉尾音持續長達12秒鐘，都證明寶島歌王寶刀未老。

(中時電子報)