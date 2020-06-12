經歷兩周的萊希拉姆傳說團體戰後，《Pokémon GO》驚喜宣布，傳說的寶可夢拉帝亞斯和拉帝歐斯即將重返週末特別團體戰！時間僅有 4 天，訓練家們千萬要把握難得的機會！

《Pokémon GO》官方部落格宣布，傳說的寶可夢拉帝亞斯和拉帝歐斯即將重返週末特別團體戰！活動時間是台灣時間2020年6月12日（星期五）8:00起至2020年6月15日（星期一）22:00 止。揪好友一起打敗拉帝歐斯和拉帝亞斯之後，都有機會抓到異色，他們也都是純龍系寶可夢，相信這個周末會讓讓訓練家們感到瘋狂！

拉帝亞斯和拉帝歐斯的周末特別團體戰結束後，「捷克羅姆」將會在台灣時間2020年6月17日（星期三）清晨的團說團體戰中登場。並在接下來每周星期三的團體戰晚餐約會中(6月24日 18:00~19:00、7月1日18:00～19:00)登場，訓練家們可讓地面、冰、龍和妖精屬性寶可夢做好對戰準備！

(科技)