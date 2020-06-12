蘋果在 2020 年上半年更新了 MacBook Air，為它升級了英特爾第十代處理器以及巧控鍵盤(評測體驗可參考下方連結)。就像要保護手機一樣，MacBook Air也有不少衍生性周邊，如果你也有此類需求，請看本篇介紹。

一、 電腦保護殼

本次體驗的是Moshi iGlaze Air 13 輕薄防刮保護殼。共有隱魅黑、透明兩種款式。除了顏色不同之外，整體材質跟質感都是相同的。保護殼分為上下兩塊，安裝時在四個角落採用micro-clip設計，扣上MacBook Air機體即可，扣上後不太容易拆下，代表不容易因為碰撞而不小心脫落，降低防護力。

MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(透明)的模樣。 (黃慧雯攝)
MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(透明)的模樣。 (黃慧雯攝)
MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(隱魅黑)的模樣。 (黃慧雯攝)
MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(隱魅黑)的模樣。 (黃慧雯攝)

裝上防護殼後，隱魅黑會讓機身本體顏色暗淡不少，透明款則是可以比較完整呈現機身顏色，消費者可依需求來挑選。保護殼有針對左右側的USB Type-C連接埠、3.5mm耳機孔預留位置，底部則是有凸起式橡膠底墊，可有效防衝擊，也略有增高效果，能讓打字的時候更感舒適。

iGlaze Air 13底部四個角落都有凸起式橡膠底墊。 (黃慧雯攝)
iGlaze Air 13底部四個角落都有凸起式橡膠底墊。 (黃慧雯攝)
安裝上iGlaze Air 13保護殼後，兩側的連接埠都不會被遮蔽。 (黃慧雯攝)
安裝上iGlaze Air 13保護殼後，兩側的連接埠都不會被遮蔽。 (黃慧雯攝)

二、 Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線 (Smart LED款，2 m)

MacBook Air左側有兩個USB-C連接埠，都可用於充電。若是期待使用更為強韌的充電線，都可考慮Moshi的Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線。線材接頭上有LCD指示燈，橘色表示正在充電中，綠色表示已充滿，是蘋果原廠充電線所沒有具備的特色。如果有習慣預備外出用的備用充電線，可考慮。

Moshi Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線包裝盒與線材。 (黃慧雯攝)
Moshi Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線包裝盒與線材。 (黃慧雯攝)
Integra USB-C 充電編織線(上)與MacBook Air內附充電線材。 (黃慧雯攝)
Integra USB-C 充電編織線(上)與MacBook Air內附充電線材。 (黃慧雯攝)

三、 防窺螢幕保護貼

對於重視隱私的消費者來說，為電腦或是手機挑選一款能防窺視的保護貼，也是很必要的需求。Moshi也為MacBook Air打造了專屬的Umbra防窺螢幕保護貼，不僅抗藍光(降低35%)，還可以防止螢幕上的內容不被窺視，官方提供的數據是與他牌對比，Umbra 左右防窺範圍增加20%，達到左右旁側 50 度的檢視角度，防窺角度覆蓋更大。且可清洗跟重複使用。

Moshi為MacBook Air打造了Umbra防窺螢幕保護貼，可保護重要資料不讓陌生人窺見。 (黃慧雯攝)
Moshi為MacBook Air打造了Umbra防窺螢幕保護貼，可保護重要資料不讓陌生人窺見。 (黃慧雯攝)

四、 超薄鍵盤膜

為了防塵與美觀的緣故，很多朋友都傾向替筆電選購鍵盤膜。而Moshi為MacBook Air打造的ClearGuard MB超薄鍵盤膜，不僅在右上角Touch ID鍵妥善預留了缺角，蓋上後仍舊能順利使用Touch ID解鎖或授權、購物。蓋上鍵盤膜後，敲擊鍵盤不會有保護膜容易沾黏鍵盤或是手指的情況，能有效的擔任分內職責，蓋上後並不會感覺敲擊鍵盤的手感有很大幅度的不同，與厚度僅0.1mm的設計拖不了關係，還可清洗，使用壽命更長。

Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜。 (黃慧雯攝)
Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜。 (黃慧雯攝)
Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜針對Touch ID位置有預留空間，不會妨礙使用。 (黃慧雯攝)
Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜針對Touch ID位置有預留空間，不會妨礙使用。 (黃慧雯攝)
ClearGuard MB超薄鍵盤膜相當輕薄，幾不影響打字手感。 (黃慧雯攝)
ClearGuard MB超薄鍵盤膜相當輕薄，幾不影響打字手感。 (黃慧雯攝)

整體體驗心得

以上述整套的MacBook Air Moshi周邊(保護殼、充電線材、螢幕保護貼、鍵盤膜)來說，ClearGuard MB超薄鍵盤膜的體驗非常驚人，蓋上後敲擊鍵盤的手感仍舊極佳。iGlaze Air 13 防刮保護殼則給人一種安心又專業的使用感受。可以體會得到品牌長期發展蘋果周邊所累積的經驗與品質，都讓人越用越值得信賴。

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(科技)

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