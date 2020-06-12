蘋果在 2020 年上半年更新了 MacBook Air，為它升級了英特爾第十代處理器以及巧控鍵盤(評測體驗可參考下方連結)。就像要保護手機一樣，MacBook Air也有不少衍生性周邊，如果你也有此類需求，請看本篇介紹。

一、 電腦保護殼

本次體驗的是Moshi iGlaze Air 13 輕薄防刮保護殼。共有隱魅黑、透明兩種款式。除了顏色不同之外，整體材質跟質感都是相同的。保護殼分為上下兩塊，安裝時在四個角落採用micro-clip設計，扣上MacBook Air機體即可，扣上後不太容易拆下，代表不容易因為碰撞而不小心脫落，降低防護力。

MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(透明)的模樣。 (黃慧雯攝)

MacBook Air玫瑰金款式裝上iGlaze Air 13輕薄防刮保護殼(隱魅黑)的模樣。 (黃慧雯攝)

裝上防護殼後，隱魅黑會讓機身本體顏色暗淡不少，透明款則是可以比較完整呈現機身顏色，消費者可依需求來挑選。保護殼有針對左右側的USB Type-C連接埠、3.5mm耳機孔預留位置，底部則是有凸起式橡膠底墊，可有效防衝擊，也略有增高效果，能讓打字的時候更感舒適。

iGlaze Air 13底部四個角落都有凸起式橡膠底墊。 (黃慧雯攝)

安裝上iGlaze Air 13保護殼後，兩側的連接埠都不會被遮蔽。 (黃慧雯攝)

二、 Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線 (Smart LED款，2 m)

MacBook Air左側有兩個USB-C連接埠，都可用於充電。若是期待使用更為強韌的充電線，都可考慮Moshi的Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線。線材接頭上有LCD指示燈，橘色表示正在充電中，綠色表示已充滿，是蘋果原廠充電線所沒有具備的特色。如果有習慣預備外出用的備用充電線，可考慮。

Moshi Integra 強韌系列 USB-C 充電編織線包裝盒與線材。 (黃慧雯攝)

Integra USB-C 充電編織線(上)與MacBook Air內附充電線材。 (黃慧雯攝)

三、 防窺螢幕保護貼

對於重視隱私的消費者來說，為電腦或是手機挑選一款能防窺視的保護貼，也是很必要的需求。Moshi也為MacBook Air打造了專屬的Umbra防窺螢幕保護貼，不僅抗藍光(降低35%)，還可以防止螢幕上的內容不被窺視，官方提供的數據是與他牌對比，Umbra 左右防窺範圍增加20%，達到左右旁側 50 度的檢視角度，防窺角度覆蓋更大。且可清洗跟重複使用。

Moshi為MacBook Air打造了Umbra防窺螢幕保護貼，可保護重要資料不讓陌生人窺見。 (黃慧雯攝)

四、 超薄鍵盤膜

為了防塵與美觀的緣故，很多朋友都傾向替筆電選購鍵盤膜。而Moshi為MacBook Air打造的ClearGuard MB超薄鍵盤膜，不僅在右上角Touch ID鍵妥善預留了缺角，蓋上後仍舊能順利使用Touch ID解鎖或授權、購物。蓋上鍵盤膜後，敲擊鍵盤不會有保護膜容易沾黏鍵盤或是手指的情況，能有效的擔任分內職責，蓋上後並不會感覺敲擊鍵盤的手感有很大幅度的不同，與厚度僅0.1mm的設計拖不了關係，還可清洗，使用壽命更長。

Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜。 (黃慧雯攝)

Moshi ClearGuard MB超薄鍵盤膜針對Touch ID位置有預留空間，不會妨礙使用。 (黃慧雯攝)

ClearGuard MB超薄鍵盤膜相當輕薄，幾不影響打字手感。 (黃慧雯攝)

整體體驗心得

以上述整套的MacBook Air Moshi周邊(保護殼、充電線材、螢幕保護貼、鍵盤膜)來說，ClearGuard MB超薄鍵盤膜的體驗非常驚人，蓋上後敲擊鍵盤的手感仍舊極佳。iGlaze Air 13 防刮保護殼則給人一種安心又專業的使用感受。可以體會得到品牌長期發展蘋果周邊所累積的經驗與品質，都讓人越用越值得信賴。

(科技)