【回憶殺】90年代玉女歌手孟庭葦因拍廣告進入演藝圈，1991年以《你看你看月亮的臉》一曲爆紅，獲得「月亮公主」的美稱。由於她的歌名有許多風、雨、雲、雪、海、太陽、月亮等字眼，也有人叫她「氣象公主」。雖然演藝生涯蒸蒸日上，她的婚姻卻走得曲折，2004年和張志鵬結婚，婚姻只維持9年即告吹。

孟庭葦年僅21歲踏入歌壇，陸續推出《冬季到台北來看雨》、《風中有朵雨做的雲》、《春雪》等歌曲，不只成為大街小巷廣為播放的歌曲，也經常奔走各大歌廳、校園表演，很快地，孟庭葦逐漸看透藝人生活的虛華不實，出了第四張專輯《你不會不懂》即退出歌壇，本來要遠赴印度出家，後來打消念頭，成為超過20年不吃葷的茹素者。

2004年，35歲的孟庭葦和高中同學張志鵬回母校結婚，隔了3年生下兒子張彧，看似幸福美滿的婚姻，卻在2014年蒙上陰影，孟庭葦宣布2013年1月已簽字離婚，沒想到家務事越鬧越大，陸續爆出金錢糾紛、孟庭葦婚內出軌女助理、張志鵬賞孟庭葦耳光等醜聞，張志鵬更指控孟庭葦導致他和兒子關係生變，夫妻倆徹底鬧翻，也讓外界感嘆婚姻路難走！

孟庭葦和前夫張志鵬恩愛畫面已成回憶。（圖／中時資料照）

今年50歲的孟庭葦，外型依舊清新氣質，她復出演藝圈後主要以小型活動為主，去年曾登上大陸歌唱節目《蒙面唱將》，嘹亮的歌聲再度將粉絲拉到回憶的漩渦，讓人讚嘆時光即便過再久，好聲音依舊不會被淡忘。

【看更多孟庭葦年輕時的清純美貌】

（圖／中時資料照）

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(中時電子報)