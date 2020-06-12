面對美國與中國的貿易大戰，台積電不得不從商業市場進入到政治紛爭中。

要站穩晶圓代工龍頭的地位，台積電以技術為本、台灣為中心，強化自身抵抗力。

即使新冠肺炎尚未平息，卻依然不減台積電股東的熱情，6月9日，台積電股東會高朋滿座，大家都對「赴美設廠」一事充滿好奇，股東都想知道，台積電內心怎麼盤算，赴美設廠是否又會影響台積電未來的營運？

一開場，台積電董事長劉德音談及，「赴美設廠最大利益，是取得美國客戶信任、找到全球最頂尖科技人才，台灣下游廠商也有意願一同前往設廠，盼可打入美國市場，若成功，樂見能將台灣產業帶往新領域發展。」

「我們相信，台積電將會克服所有的困難，持續不斷獲利成長。」面對疫情下全球經濟衰退、美中貿易戰再起的政治衝突，劉德音仍對公司前景深具信心。

儘管美國商務部對華為祭出禁令，導致台積電無法接受華為海思的訂單，劉德音表示，無須過度擔憂，「我們其他客戶都想要彌補這個空缺，不管是產能空缺或市場空缺。」很顯然地，即使華為訂單占台積電近2成產能，台積電憑著技術領先地位，仍吸引全球客戶積極搶產能，對未來營運一點都不煩惱。

市場對台積電也是信心十足，畢竟，華為禁令5月15日宣布以來，台積電不跌反漲，截至股東會這天，股價已經來到319元、大漲7％。

觀察劉德音的發言，可以看到3大重點。

第一，台積電評估在美國政府的支持下，美國新設的晶圓廠獲利可期。第二，面對華為禁令，台積電靠著先進製程的獨占優勢，即使少了華為海思的訂單，也不易出現產能缺口。第三，台積電無意下修今年的資本支出，全力衝刺更先進製程的發展。

事實上，劉德音在股東會現場，也被小股東質問赴美設廠的動機，「很多投資報告都說，台積電是被逼著過去。」面對質疑，劉德音向股東喊話，「美國設廠的問題，絕對是符合公司的利益。」

赴美「當然可賺錢」 台灣供應鏈夥伴將同行

劉德音說明，當地政府支持與地點上的優勢，是讓台積電最終選定亞利桑那州為設廠地點的原因。「補助方面，是台積電去美國的關鍵。」他還透露，台積電與美國聯邦政府、亞利桑那州政府要求的，就是要取得足夠的補助，讓美國晶圓廠的運作成本（Running Cost），可以和台灣一樣。

「當然可以賺錢。」劉德音強調在補助條件滿足的情況下，美國晶圓廠的建置有助於取得市場有利的地位。他也提到，亞利桑那州有非常完善的水利設施及非常便宜的電價，「而且100％都是綠電」，讓亞利桑那州成為台積電美國設廠首選的關鍵。

劉德音透露，台灣的供應鏈夥伴也將同赴美國開拓市場。「我們也會在（美國晶圓廠）旁邊另闢一個園區用地。」他指出，該園區可以讓供應鏈夥伴進駐，讓這些台廠也能有前進美國、開拓市場的基地。

相較於赴美設廠的肯定答覆，台積電對於美國商務部華為禁令的解方，則說得相當保守。「我們現在還在法規解釋的階段。」劉德音指出，目前仍與律師持續向美國商務部確認，申請許可證的法規細節，預計到7月14日後，才會進入申請許可證的階段。「這齣戲還沒演完、還會繼續，我們會找出方法。」劉德音說。

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今周刊1225期

(中時電子報)