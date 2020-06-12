根據哈佛醫學院最新研究指出，根據衛星照顯示去年8月時武漢主要醫院車流量大增，以及同一時間突然出現數種現在已被認定與新冠肺炎相關的病症，推測新冠疫情恐早在去年夏末就於武漢爆發。不過，世界衛生組織認為不能對醫院停車場汽車數量的變化作過多解讀，而陸外交部也嗆這篇研究「錯誤百出、粗製濫造」的論文。

據路透社與陸媒報導，外交部發言人華春瑩11日在例行記者會上表示，這一論文除了拿停車場的汽車數量來推斷新冠肺炎最初發生的時間之外，還有幾個非常顯而易見的漏洞，例如論文當中的一些圖表上標注的時間居然是2019年5月份、而非研究中聲稱的8月；此外，論文當中引述的2019年9月份對咳嗽和腹瀉兩個關鍵字的檢索量，還不如2017年和2018年同期。

華春瑩表示，將病毒溯源、疫情發生的調查研究如此不嚴肅地處理，不僅讓人感到奇怪，但這就是一篇「漏洞百出、粗製濫造」的論文，卻被不少反中政客大幅採用，作為把它當成陸方隱瞞疫情的一個新的證據，但其用意並不可笑，恐怕是美方有人協調、組織，蓄意製造和散播針對大陸虛假資訊的一個新的證據。

主導研究的哈佛醫學院教授布魯斯坦（John Brownstein）先前也表明，雖然這些資料都是間接證據、並非直接證據，但這份研究仍是追朔新冠病毒起源的重要資料。

愛丁堡大學病毒學家迪加德（Paul Digard）表示，利用搜索引擎數據和醫院交通的衛星圖像來檢測疾病爆發「是一個有趣的想法，具有一定的有效性」，但他也強調這些數據只是相關的，而且正如哈佛大學的科學家所指出的那樣，不能真正確定原因。

(中時電子報)