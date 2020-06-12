隨著NBA宣布本季8月1日在奧蘭多復賽，各隊補強動作卻才要準備開始，根據《太陽哨兵報》記者溫德曼爆料，熱火正在考慮簽下本季效力湖人，卻是1場例行賽都沒打就被釋出的考辛斯，不過熱火目前陣容呈現滿額，想簽考辛斯必須先裁1人！

其實熱火管理階層去年夏天就對考辛斯很有興趣，可惜他最後選擇加盟「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，沒想到他在開季前不慎膝蓋十字韌帶撕裂，導致本季還沒上過場，接著因為湖人今年2月想簽馬基夫莫里斯，直接就把考辛斯宣告裁員。

溫德曼表示，由於熱火薪資空間仍有機會簽下考辛斯，卻需先裁1名球員，包含哈斯蘭、索羅門希爾、席爾瓦等人都有可能，其中哈斯蘭身為熱火資深元老，熱火裁掉他的機率不高，所以熱火想簽考辛斯，將從希爾、席爾瓦當中砍掉1人。

畢竟熱火當前陣中雖有阿德巴約、歐利尼克、里納德等長人坐鎮，卻還需要1名優質內線替補，考辛斯當屬不錯選擇，他的前東家湖人也有意把他找回，問題還是考辛斯已有1年沒有上過場，他在傷癒復出之後，還有幾成功力仍很難講。

(中時 )