中華航空為了響應環保，近期推出「環保隨行杯」，有3色可做選擇。（摘自YT）

「中華航空」近期為響應環保，推出「環保隨行杯」，邀民眾一起愛護紙資源。宣傳影片曝光，網友卻覺得「怪怪的」。（摘自YT）

華航為了響應環保，近期推出「環保隨行杯」。（摘自YT）

新冠肺炎疫情趨緩，許多航空公司逐漸復航，恢復班次，國內知名航空公司「中華航空」近期為響應環保，推出「環保隨行杯」，邀民眾一起愛護紙資源。宣傳影片曝光，網友卻覺得「怪怪的」，這個矽膠材質的環保杯，乍看之下，有點像情趣用品，眾人害羞直呼：還真的有點像飛機杯。

華航新商品開賣，11日宣傳影片曝光，片中指出，一架滿座的客機，平均一趟就要花費掉700至800個紙杯，為了響應環保，近期推出「環保隨行杯」，杯身使用食品級矽晶，可耐溫-40~200℃，更可以摺疊方便好攜帶。

不過影片曝光，網友卻一片驚呆，這環保杯的造型，乍看之下還有點像「飛機杯」。不過，這確實是華航特別設計能帶飛機上作使用的環保杯。網友表示，「有夠像…」、「口徑有點大」、「飛機杯材質飛機杯造型的飛機杯，但不是飛機杯」、「我以為是飛機杯結果還真是飛機杯」、「超像飛機杯的飛機杯」。

這款隨行環保杯一共有藍、紅、灰3色，已於10日開始預購，根據華航官網指出，15日起陸續開始出貨。6/10至6/30享有首賣優惠價新台幣900元，7/1起恢復原價1000元。華航的環保杯也意外創造話題，網友直呼「華航重返榮耀」、「還不買爆」、「這保證紅到日本去」、「要買要快，我覺得很快就會停售了」。

(中時電子報)