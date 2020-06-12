高雄市長韓國瑜遭罷免，今天(12日)起正式解職，國民黨將派誰對決行政院副院長陳其邁也成為焦點。對此，中華大學講座教授杜紫宸表示有不少人醞釀倡議不分區立委吳怡玎出來補選，直呼「萬萬不可」。

國民黨現任不分區立委吳怡玎成為補選高雄的候選人之一 (圖／資料照)

杜紫宸昨(11日)在臉書爆料，指出有人倡議讓吳怡玎參加補選，對此他表示萬萬不可，堅決反對。杜紫宸說，吳怡玎是台大財金系、倫敦帝國學院博士，因此原因並非吳怡玎不是人才，也不是覺得他落選可惜，而是依照國民黨不分區立委名單，萬一由吳怡玎為了參選辭職立委，那遞補者將會是吳敦義，這才是他反對的最大理由。

網友看到紛紛留言：「我覺得怡玎姐還不錯」、「原來如此，又是算計」、「當然可以，不要辭立委，反正選不贏」、「我一直支持葉匡時上陣」，核能流言終結者創辦人黃士修則表示吳怡玎是女性，所以遞補的會是車宜靜，杜紫宸聽到後笑回「even worse(這更糟糕)」。

(中時電子報)