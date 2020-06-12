仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團11日深夜在基金會經理徐海倫（右）率隊下，前往台北車站周邊夜訪街友，發放春節慰問金。（鄭任南攝）

仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團11日深夜在台北車站周邊夜訪街友，發放春節慰問金，讓街友感到相當窩心。（鄭任南攝）

仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團11日深夜在台北車站周邊夜訪街友，發放春節慰問金，讓街友感到相當窩心。（鄭任南攝）

「有心、用心、一起做愛心！」旺旺集團舉辦「慰問街友活動」已滿18年，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，11日深夜至12日凌晨再次前往台北車站、艋舺公園等地，致贈禮金並關懷千名街友，讓生活困頓而無法與家人團聚的街友可以開心過節，有街友收到紅包更感動地喊「感謝旺董！」

仕招基金會自2002年起，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，都主動發起關懷街友活動，除為街友健檢、義剪、及贈送物資外，每年都定期的關懷並發放慰問金，讓街友們感到十分暖心。

「謝謝旺董，端午節快樂！」長期接受旺旺志工關懷的杜姓街友開心地表示，家人和他已多年沒聯絡，但基金會與志工團卻每年固定佳節，都會來關心他，且不只是發禮金，還會溫馨地問候他的情況，讓他覺得特別感動，很謝謝旺董長期舉辦這個活動。

仕招基金會與旺旺志工團11日深夜在台北車站與艋舺公園進行關懷並致贈慰問金，直到12日凌晨0時，仕招基金會仍兵分3路，分別前往大同區、萬華區西門町、228公園、中山堂廣場、廣州街、東園等地繼續送暖，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，還給行李較多的街友一個大黑袋，方便又美觀。

仕招社會福利慈善事業基金會經理徐海倫表示，基金會董事長蔡衍明讓同仁與志工帶著旺旺集團的愛心，自2002年起關懷祝在街頭上並獲得列管的弱勢朋友，11日前往北車與萬華地區，致贈1000個紅包，希望需要幫助的好朋友，得到社會的溫暖與愛心。

「幫助人的感覺很好！」旺旺志工團表示，參加這場端午節關懷活動真的很開心，上街關心街友、致贈禮金，都非常有意義，可以造福社會的感覺非常好。

基金會課長周哲仁指出，不少街友在基金會與志工的輔導下，重新回到社會，有街友甚至把禮金及掙到的錢存下來，供孩子念書，他的孩子甚至念到就讀海大，基金會略盡棉薄之力，落實旺旺的關懷與服務理念。

(中時 )