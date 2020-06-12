德國抗擊新冠疫情的表現優於美、英等國家，據3名接近德國總理梅克爾的人士透露，很重要一個原因在於梅克爾去年9月曾訪問大陸武漢，從一開始就對新冠病毒擴散的嚴重性有充分認識。

據《觀察者網》引述路透分析文章稱，許多西方人士對武漢相當陌生，但梅克爾親眼見識了這個體現中國大陸工業實力的重要樞紐城市，而病毒迫使這座1100萬人口的大城市陷入暫停及自我隔離，她因而意識到「情況一定很嚴重」。

曾陪同梅克爾訪問武漢的西門子公司首席執行官凱颯（Joe Kaeser）說，正是由於這趟武漢之行，德國在1月12日就已經在商業及政治領袖中討論到疫情的話題，「我們與中國的交往比美國或許多歐洲夥伴更密切，所以我們已經做好了心理準備。」

現實中，梅克爾也採取了不同於英國首相強生、美國總統特川普的做法，而是支持儘快封城與大範圍檢測。流行病學家廣泛認為，兩者是促成德國新冠死亡率遠低於亞洲以外許多國家的關鍵。

截至北京時間6月11日20時，德國通報新冠肺炎死亡病例8768例，同期美國死亡112924例，英國死亡41213例。按比例計，德國的死亡率是美國的1/3、英國的1/6。

梅克爾政府的抗疫表現也獲得了民眾認可，民調顯示她屬的基民黨支持率從3月初的26%回升至如今的40%；而德國綠黨、另類選擇等黨派支持率都出現下滑。

報導說，德國是在1月27日出現首例確診患者，為一位造訪德國汽車零件公司偉博思通（Webasto）的大陸同事。該公司高管也曾參加訪問武漢之旅，梅克爾則親自過問了這家企業的疫情。

3月11日，世衛組織宣佈新冠疫情構成全球大流行。次日梅克爾召集全國16名州長開會，並首先聽取病毒學專家的意見。事後所有州長表態，同意只有採取隔離措施才能應對疫情。

德國一度禁止出口防疫物資，梅克爾事後也承認此舉是「搬起石頭砸自己的腳」，因此決定與法國聯手在歐盟框架內推出5000億歐元貸款，支援受疫情影響最嚴重的國家。梅克爾隨後也在與世衛組織和歐盟的新冠疫苗會議上承諾，德國將投入5.25億歐元資金協助開發供全世界使用的疫苗。

梅克爾當時曾說，「這（疫情）不是僅靠任何一個國家就可以解決的危機，我們需要共同合作。」

(中時電子報)