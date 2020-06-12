蘋果（Apple）稍早前終於確認了本屆WWDC20的行程，並且對外公布keynote演講時間，將從台灣時間6月23日凌晨1點開始，為WWDC20揭開序幕！至少關於蘋果旗下五大作業系統的亮點都將在主題演講中揭曉，緊接著還有超過100場的工程技術暨設計講座、全新 Developer Forums，以及可與Apple 工程師進行一對一研究室將陸續精彩登場！

蘋果指出，今年WWDC20是第31屆，雖因疫情緣故將僅有線上形式，但是規模達到歷年之最！WWDC20除了將由Keynote演講重點揭露本屆關於 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 未來發展趨勢外，還將有全新的Platforms of the Union，100 場以上的工程技術暨設計講座、全新 Developer Forums、可與超過 1,000 位 Apple 工程師進行一對一對談的研究室，以及許多精彩活動。以下是WWDC20相關活動時程。

一、Keynote 發表會

將於台灣時間 6 月 23 日上午 1 點舉行，聚焦探索今年稍晚將在所有 Apple 平台上推出的各項創新與更新。keynote 發表會演講將透過 apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 網站、Apple TV app 及 YouTube 等自 Apple Park 串流直播，並將於串流直播結束後以隨選播放提供。中國大陸的觀眾可前往騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

二、Platforms State of the Union

從台灣時間 6 月 23 日上午 5 點起開始，由 Apple 工程主管們親自深入講解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的最新發展。State of the Union 將可透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站隨選提供。中國大陸的觀眾可前往騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

三、100 場以上的工程技術暨設計講座

6 月 24 日至 27 日止，開發者將可透過由 Apple 工程師帶領的 100 多場以技術和設計為焦點的講座，學習如何打造新一代 app。影片將每天於台灣時間上午 1 點發布，並將在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上的 Apple Developer app 以及 Apple Developer 網站上提供。

四、全新 Apple Developer Forums

6 月 18 起重新設計登場。全新 Apple Developer Forums 將成為開發者社群與 1,000 多名 Apple 工程師交流互動的平台，回答問題並參與技術討論。自 WWDC 的第一天起，任何人都可以搜尋並查看論壇上的相關討論以隨時跟進，Apple Developer Program 會員都可以發布自己的問題，直接向 Apple 專家學習。

五、一對一 Developer Labs (預約制)

6 月 24 日至 27 日止，開發人員將可與協助建構 Apple 平台最新發展的 Apple 工程師預約會面，並提供一對一技術指導，以及深入了解如何使用新功能的相關詳細資訊。Developer Labs 將視預約狀況對 Apple Developer Program 會員開放。

公佈本屆WWDC20活動舉辦時間之際，蘋果也宣布將舉行 Swift Student Challenge 。6 月 16 日Apple 將揭曉 Swift Student Challenge 中的決賽入圍名單，進而鼓勵世界各地的學生開發者。另外開發者們若想要進一步了解WWDC20活動資訊，可下載 Apple Developer app，後續還有更多相關資訊將會在6月22日前公佈。

本屆WWDC20中預計蘋果將會揭曉iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14、macOS 10.16等系統，並解在WWDC20期間向開發者釋出測試版，讓開發者能夠在秋季（或是今年更晚一點）能在新iPhone等設備發表之際，準備後跟新版系統最適配的應用程式。

此外，預計先前網傳的頭戴式耳機新品、價格更為平價的HomePod，還有全新的iMac等新品，都有機會在WWDC20期間亮相。不過由於過往兩年的WWDC蘋果都沒有發表硬體新品，今年會不會也延續前兩年的作風，讓焦點聚集在軟體開發上，23日就將揭曉。

在此之前，知名財經外媒預測蘋果很可能會在WWDC20發表採用ARM處理器的Mac(預計上市要等到2021年）。若是如此，這代表Mac將說英特爾晶片過渡到ARM晶片，開啟全新世代。蘋果勢必得要向開發者完整說明並且提供適切的工具，協助他們將應用程式轉用ARM的指令集，以讓應用程式既能適用在往後的新款Mac之中，也可用於採用英特爾晶片的款式中。這項改變對於蘋果擴大Mac應用程式將帶來極大幫助，但前提是蘋果能進一步協助開發者，盡可能降低開發時程，進而擴大應用程式可適用的範圍，這對於蘋果來說，將是不簡單的挑戰。

(科技)