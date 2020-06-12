「頑童MJ116」成員瘦子將出輯，上月底進行的限時一週專輯預購，黑膠唱片及專輯預購破16000張，獲好成績，瘦子說：「很感謝大家支持，但我最在意的還是表演，很久沒表演了，希望趕快可以回到舞台！」他說日前跟朋友去KTV，向來不在KTV唱自己歌的他，那天卻搶著唱，才發現他真的好想表演，希望可以趕快回到舞台！不僅專輯銷售出好成績，多家廠商相繼來邀約合作，除了代言沐浴乳、洗面乳之外，瘦子E.SO近日還以百萬代言髮泥產品，從頭到腳都被包了，瘦子E.SO笑稱目前只剩腳趾頭屬於他自己的了。

他新歌〈稱讚她的美〉由謝乾乾導演打造，該曲講的就是現代人每天睡醒就是打開手機、連上網路，彷彿那一刻我們才開始存在。當友情、親情與愛情都逐漸被數位化，生活只剩下一張張社群平台上的照片時，從什麼時候開始，我們都得透過別人的關注，才能確認自己活著；透過別人的讚美，才能肯定自己活得很好，卻忘了身邊那份真實的情感。

(中時 )