小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】 國際客管太嚴 業者籲快篩

中央放寬販賣醫療用口罩限制，超商、量販店卻呈現兩樣情。統一超商口罩平均每片5元，不到5分鐘內即被秒殺；不過量販店平均售價較高，每片價格高達15元，上千片口罩乏人問津，連員工都不想買。

【2】 600元藝FUN券 報刊雜誌也適用

文化部疫後振興加碼推出600元「藝FUN券」，7月22日上路，將以「藝文專用、不限區域使用」為原則，預計以12億元經費希望創造50億元產值。文化部文創發展司長陳悅宜說，報刊雜誌也在藝FUN券適用「白名單」，預計有1萬家業者能適用登錄。

【3】韓批 仇恨對立下的民主是暴政

高雄市長韓國瑜11日最後上班日，舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會，現場湧入逾萬名支持者。韓神色凝重，在悼念高雄市議長許崑源時，一度落下男兒淚，他為團隊抱不平，「雜誌民調會最後是因為我」；他也強調，卸任後不會接受任何邀請及職務，會先沉澱身心。

【4】陸悼潛台共諜 暗示兩岸將統一

北京郊區的西山無名英雄紀念廣場，10日上午舉行一場「隱蔽戰線英烈英勇就義70周年」祭奠活動，紀念70年前潛伏台灣，最終被捕喪命的中共地下黨員。活動發起者劉玉平，其父親劉光典也是1500多名在台共諜之一，後遭國民黨處決。劉玉平2008年更曾來台灣取回其父的一半骨灰。他說，要等統一後再將另一半骨灰取回合一。

【5】李千那是元介 戀人未滿曖昧ing

李千那與李昶俊（Echo）6年情斷，她11日被爆跟是元介一同上健身房，並甜蜜勾手，似乎有了新戀情。對此，李千那經紀人閻柔怡表示「應該還在友達以上，戀人未滿」。Echo昨表示，與李千那對未來的規畫不同，3個月前協議分手，沒有第三者介入，現在仍是朋友關係，也會互相關心。

(中時電子報)