美國聯準會（Fed）公布6月利率決策會議，指出未來經濟前景仍不樂觀，未來利率仍維持在0~0.25%之間，直至2022年！加上投資人憂心新冠肺炎疫情恐捲土重來，看壞未來經濟，美股11日下挫，道瓊下跌1861點，3大指數狂瀉，跌幅超過5%。

華爾街股市11日一開盤就下挫，台灣時間12日凌晨2時42分，道瓊工業指數暴跌1612.69點或5.98%！ 82點或6.9%，收25128.17點。標準普爾500指數大跌188.04點或5.89%，收3002.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫527.62點或5.27%，收9492.73點。

此外，歐洲三大股市也收黑！倫敦FTSE 100指數下跌252.43點或3.99%，收在6076.7點。德國法蘭克福DAX 30指數重挫559.87點或4.47%，收在11970.29點。法國巴黎CAC 40指數大跌237.82點或4.71%，收在4815.6點。

(中時電子報)