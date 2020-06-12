新冠肺炎疫情延燒以來，我們的身體、心裡也跟著悶壞。除了戴口罩、勤洗手外，其實品嘗富含營養、滋補身體的料理、提升免疫力才是王道。跟隨本刊記者吃好吃滿，為自身健康打下好底子吧！

防疫食材：50種蔬菜&天貝

「葡國天絲麵」的葡式咖哩湯頭，椰奶比例較高，喝起來溫潤辛香。（520元／套餐）（圖／焦正德攝）

老字號蔬食餐廳「寬心園精緻蔬食料理（台北安和店）」（寬心園），標榜一份套餐可以吃到50種蔬菜，很適合肉食動物的人偶爾來「均衡一下」。說到寬心園的誕生，其實跟SARS有關。寬心園執行長張志遠表示，「2003年的SARS疫情影響全台，我母親（創辦人黃瓊瑩）思考著，要創立一間能夠吃得安心的餐廳，雖然我們的料理是蔬食，但賣相與口味和葷食旗鼓相當。」

「天宮寶貝」的天貝發酵後，營養價值非常高，尤其是大豆異黃酮活性強，亦能提升免疫力。（580元／套餐） （圖／焦正德攝）

自豪的招牌素菜「客雲飄香」，曾在客委會舉辦的美食競賽中名列前茅，靈感來自經典名菜「客家小炒」，用煸出香氣的杏鮑菇絲取代魷魚，加入豆干、茄子等自製的素香XO醬一起快炒入味，色香味俱全。

「元氣鮮菇鍋」的十全藥膳湯底，含有可補氣的當歸、黃耆，另外還有多種菇類及蔬菜，營養滿分。（560元／套餐） （圖／焦正德攝）

還有一道用「天貝」（天然發酵的大豆製品）製成的「天宮寶貝」，其中的納豆菌對身體很好，所含的大豆異黃酮也能提升腸道的免疫力。另外加入鵪鶉蛋及鵪鶉皮蛋、爆炒辛香料並搭配宮保醬汁，微辣爽口的滋味讓人一吃就上癮。

「寬心園」的空間，以中國禪風為主，希望來到這裡的客人都能寬心怡情。（圖／焦正德攝）

寬心園精緻蔬食料理（台北安和店）

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄51號

電話：（02）2721-8326

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(中時電子報)