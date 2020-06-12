防疫食材：薑黃&咖哩

位在台北市八德路上的「Hi-Q鱻食」，最早是間科技公司，後來他們發現褐藻對人體健康很有幫助，因此開發了一系列的褐藻產品，還將褐藻醣膠製成養魚飼料。餐廳開幕之初主打火鍋，邀請中醫師研發可調整體質的配方湯頭，近期推出「薑黃咖哩鱻食火鍋」，將紅咖哩拌炒，再加入薑黃、檸檬葉、香茅、椰奶，與昆布湯底慢熬4小時，溫潤湯頭帶著微辣，十足開胃。

「乾煎褐藻鱸鰻」的鱸鰻，肉質Q彈，嚼感十足。（360元）（圖／于魯光攝）

建議試試「褐藻青梅蒸鱸魚」。以褐藻生態養殖、天天在渦流水池運動的金目鱸，手工去刺後，與來自南投信義鄉的青梅醬、褐藻醬油一起清蒸，酸甜生津；「十全藥膳褐藻鱸鰻」滋味鮮美甘醇，「乾煎褐藻鱸鰻」的鱸鰻則以麻油生薑香煎，酥香彈牙，讓人欲罷不能。

「十全藥膳褐藻鱸鰻」以十全藥材慢火熬製的湯頭與鱸鰻共煮，溫補又滋養。（360元）（圖／于魯光攝）

從今年開始，餐廳依照時令推出一系列養生節氣定食，其中「褐藻海鮮香椿南瓜野菇炊飯」，主廚將南瓜與鴻禧菇、香菇、秀珍菇以大蒜炒香，將白蝦、鯛魚、中卷等海鮮切丁入鍋與米飯一同翻炒，最後拌入自製香椿醬，風味獨特。

「薑黃咖哩鱻食火鍋」的昆布湯底中，加入可提升免疫力的薑黃。（490元）（圖／于魯光攝）

Hi-Q鱻食

「Hi-Q 鱻食」提供簡餐、定食、鍋物、桌菜，選擇十分多元化。（圖／于魯光攝）

地址：台北市松山區八德路四段123-1號B1

電話：（02）2747-0028

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(中時電子報)