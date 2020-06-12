防疫食材：藜麥

由雄獅集團打造的餐飲品牌「Gonna共樂遊食．旅．生活」，有著飛機造型的桌牌、行李吊牌設計成的名片，處處可以看到旅遊本業的影子。

「古巴慢烤活菌豬帕里尼」靈感來自電影《五星主廚快餐車》中，主角餐車販售的三明治。（300元）（圖／于魯光攝）

副總經理陳斯重表示：「我們的概念是以旅行延伸到飲食生活，食材使用大量蔬果、優質肉類及橄欖油，還不時推出以鷹嘴豆、羽衣甘藍等超級食物入菜的料理，對強化免疫力很有幫助。」

「舒肥烤安格斯自然牛」使用不打抗生素及瘦肉精的美國安格斯自然飼養牛肉。（480元）（圖／于魯光攝）

像是「亞洲風胡麻雞藜麥沙拉」，超級食物藜麥內含有能提升免疫力的三萜類，可刺激並活化免疫細胞的巡邏功能，而且胺基酸種類豐富，有助修復身體組織。另外，將雞胸肉舒肥後，裹上以小茴香、西班牙煙燻辣椒等製成的調味鹽再炭烤，並搭配板豆腐等配料，淋上的是日本胡麻醬結合芥末、紅酒醋、初榨橄欖油的醬汁，口口鮮脆美味，讓減脂族也可以吃得很滿足。

「古巴慢烤活菌豬帕里尼」使用來自屏東的活菌豬切片，以黑糖、柳橙、煙燻辣椒等食材，醃漬48小時入味，再舒肥12小時，最後放入烤箱，接著與火腿、瑞士乳酪、焦糖洋蔥和蒜味美乃滋等，一起夾入巧巴達麵包中，大口咬下，豐富口感與香氣在嘴裡共舞。

「Gonna共樂遊食．旅．生活」的空間擺設、主餐點心，滿足各種客人的用餐需求。（圖／于魯光攝）

Gonna共樂遊食．旅．生活

地址：台北市內湖區石潭路145號1樓

電話：（02）8793-9663

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(中時電子報)