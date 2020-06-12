防疫食材：黑蒜

南僑集團旗下「點水樓」的招牌「19摺小籠包」，比「鼎泰豐」的18摺還多1摺，在新冠肺炎疫情爆發之後，趁勢推出由行政主廚陳文倉研發的一系列黑蒜料理，業績反而更加成長。

「黑白雙蒜紅糟酥魚」外酥內軟的紅糟鱈魚，搭配黑蒜、大蒜很對味。（380元）（圖／于魯光攝）

主廚從雲林購入蒜頭後，在店內自製熟成發酵，口感柔軟甜酸，近似煙燻烏梅。發酵後的黑蒜，其多酚含量比生蒜還要豐富，也有增強免疫系統的功效。最有話題的「黑蒜小籠包」，便是將選用黑毛豬前後腿、腰內及松坂肉，與黑蒜、老母雞高湯以黃金比例搭配的內餡，包入以墨魚汁混入麵團而成的黑白相間外皮之中，入口充滿溫潤的發酵酸香。

「黑蒜燉水蛋」中的黑蒜經過蒸煮，讓原本的酸味轉為香甜。（135元）（圖／于魯光攝）

「黑白雙蒜紅糟酥魚」是南僑集團會長陳飛龍提出的創意，將酥炸的紅糟鱈魚及鍋巴與黑蒜、大蒜一起拌炒，不但營養且非常唰嘴。補氣養生的「黑蒜雞湯」，以老母雞高湯底結合黑蒜頭及嘉義放山跑的玉米土雞，耗時1天熬成雞湯，喝起來濃郁甘醇，尾韻微帶發酵酸，唇齒留香。

「黑蒜雞湯」的湯頭清鮮有味，充滿黑蒜散發出的甘美發酵香氣。（1,880元）（圖／于魯光攝）

點水樓（南京店）

台北市「點水樓」南京店主打江南料理，裡頭還可以看見許多江南造景。（圖／于魯光攝）

地址：台北市松山區南京東路四段61號

電話：(02)8712-6689

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(中時電子報)