印尼一對新婚夫妻日前在當地社會引起話題，一名65歲的婦人與前夫離婚後，就領養了4名兒女，一年多前，她又再收養了現年24歲的養子，沒想到同住後竟日久生情，倆人擦出愛的火花，並決定共度一生，近日在家中舉辦簡單的婚禮儀式，其他兒女們都相當贊成這段婚姻，並為媽媽感到開心。

綜合外媒報導，甘布倫（Mbah Gambreng）起初只把瓦拉斯（Ardi Waras）當兒子看待，約1個月前兩人聊天時，她催促瓦拉斯應該要趕快成家，因為其他3名養女都已結婚了，孰料瓦拉斯聽完後，竟開口向甘布倫求婚，並給了她10萬盧比（新台幣近4萬元）當作聘金，小倆口於5日在家中完婚。

瓦拉斯透露，其實在被甘布倫領養前，他有一位穩定交往3年的女友，且當時都已經論及婚嫁，沒想到女方最後還是離開了他，轉頭嫁給別的男人。如今在親人們的見證下，甘布倫與瓦拉斯順利結為連理，雖在印尼社會引起一陣熱議，不過網友們都相當祝福這段感情。

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(中時電子報)