俄羅斯傳出一起惡劣的虐待動物事件，一隻幼獅遇到壞飼主，將牠從母獅身邊偷走，更故意打斷牠的後腿，把牠留在渡假勝地和遊客拍照紀念。總統普丁得知此消息後為之震怒，親自下令徹查此事。

根據《每日郵報》報導，一隻名為辛巴（Simba）的幼獅出生數週就被人從母獅身邊偷走，還被打斷後腿逃不了，飼主逼迫牠必須跟遊客拍照賺錢，因為長期受虐，牠的健康狀況極差，飢餓加上嚴重受虐，讓牠在被救援隊救出時，生命幾乎垂危，所幸經過獸醫治療已順利康復，近日也成功學會重新走路。

救援小組領隊艾姬娃（Yulia Ageeva）表示「辛巴幾乎沒有吃食物，且在寒冷的天氣裡一直反覆被潑冰水，真是活生生的地獄」。辛巴在專業人員幫助下，度過艱辛的復健過程，身體也愈來愈健康。

醫治辛巴的獸醫Karen Dallakyan在最近一次國家級的視訊會議中將此事告知總統普丁，普丁聽完後大為震驚，允諾將會好好處理，普丁也親自下令執法單位徹查此事，務必要將施虐者逮捕。

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(中時電子報)