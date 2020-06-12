「如果我是消費者，要如何將目光停留在自家網頁？」40歲的廖瑀瑄，5年前成為家具電商「OBIS」（歐必斯）營運長前，還是一張白紙，她異想天開推出「鑽黑床墊」，果然成功吸睛，接著更大膽推出有「發」字樣的麻將床墊，同樣大受消費者歡迎。成立5年的歐必斯，如今年營收已破8千萬元，還受美國電商AMAZON（亞馬遜）邀請，即將打入北美市場，廖瑀瑄的致勝祕訣很簡單，「就是想和別人不一樣！」

踏進代工歐必斯床墊的一家桃園製造廠，就聽見「咔！咔！咔！」此起彼落，機器使勁地將重達七百公斤的鋼圈，製成一個個彈簧，這幕一眼望不盡的床墊MIT（台灣製造）景象，在產業外移的今日更顯珍貴。歐必斯營運長廖瑀瑄表示：「我們都是自己開發商品，床墊堅持全部台灣製，品質看得見才放心，有位客人一年內先後買了十一張床墊，因為親朋好友去他家試睡後很滿意，就要他幫忙訂購。」

每捆700公斤的鋼絲用機器繞開，再做成一個個彈簧，拼成床墊的基礎。（圖／王永泰攝）

組裝後的彈簧，還要一個一個釘在一起，才不會鬆開。（圖／王永泰攝）

獨立筒的床墊，每個彈簧會分別以不織布包裝後再組合起來。（圖／王永泰攝）

床墊的布邊需要車縫平整，才不會起毛球。（圖／王永泰攝）

訪談過程中，有兩位顧客上門試躺床墊，前後約十分鐘，就帶走四萬多元的商品。全家都用歐必斯床墊的洪小姐說：「睡起來很舒服，獨立筒的設計也不用擔心半夜被另一半吵醒，CP值很高。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)