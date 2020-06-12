個頭嬌小的廖瑀瑄，舉止活潑，進入歐必斯前，毫無電商或販售家具的經驗，「我高中就開始打工，電視台、廣播電台和報社都有待過，大學念的是廣電系，雖然有擔任過家電公司的業務經理，但工作內容偏向行銷。」

2015年成立的歐必斯，是由三家成軍超過十年的居家電商「H&D東稻家居」（家具）、「戀家小舖」（寢具）及「設計師的燈」（燈具）結盟組成，誓言要打造出「台灣的IKEA」。廖瑀瑄夫妻倆和其他三位老闆本來就是好友，而廖瑀瑄的「零經驗」，竟成為她一肩扛起營運長職務的主因，「夥伴們認為我不會被『慣性』拘束，可單純從消費者的角度出發。我被賦予的任務是打造新的平價時尚品牌，而不是其中任何一家的複製品。」

高中在電視台打工的廖瑀瑄，曾和天王劉德華合照。（圖／廖瑀瑄提供）

廖瑀瑄夫妻和其他3個股東各想一個英文字母，組出OBIS，但一起步，就跌了個跤，「我們最早賣的迪士尼授權床包和抱枕，在淘寶進軍台灣後，被一堆沒授權的商品打亂市場，價格殺成紅海，最後決定不走低價競爭路線，趕緊為歐必斯重新定位。」

歐必斯販售的家具中，台灣設計師打造的沙發款式多元，也很受消費者的歡迎。（圖／王永泰攝）

「一個家不論大小，都需要床墊寢具，因此我們主打中價位為主的臥室商品，走北歐簡約風。」廖瑀瑄和夥伴決定好新品項後，委由股東原本的供應商生產，不另找代工。

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(中時電子報)