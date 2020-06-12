歐必斯歡慶1歲生日的前一天，廖瑀瑄再度面臨挑戰，「當時接到電話，說五股倉庫失火，起先單純地認為『用滅火器就好啦』；結果抵達現場才知道是一場大火，庫存被燒光了。」事後，她體悟自己是新手，絕不能「裝懂」，幸好她和同事透過完備的善後服務，並拚命向顧客道歉，一一得到顧客的體諒，部分供應商也同意歐必斯延後付款，協助度過難關。

不過，仍有廠商臨時要求提前付款，在現金吃緊的情況下，歐必斯只好舉辦門市活動換取現金，同時減少廣告，並配合固定物流以撙節開支，「還好順利度過。」廖瑀瑄說。

歐必斯的股東們站在被燒燬的倉庫前合照，象徵「從頭開始」。（圖／業者提供）

經歷一個又一個的難關，廖瑀瑄雖然餘悸猶存，仍馬不停蹄地思考「怎樣能讓公司更好？」即使歐必斯如今已與十六家通路合作，她仍想嘗試不同管道，於是之前在募資平台「嘖嘖」推出「夏夜追夢床」，「上架3星期就賣出96張，顯示消費者對我們的商品很有信心。」她利用這個做法，檢驗商品開發是否符合大眾需求；如今歐必斯每季都會推出新商品，如伸縮餐桌和圓桌組，都受到消費者好評。

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(中時電子報)