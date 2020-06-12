去年廖瑀瑄還推出造型宛如麻將、繡上「發」字的床墊，「和股東們提議時，他們覺得太天馬行空，後來知道每年限量88張，不會虧本又有廣告效益後，就放手讓我做，結果意外地受到歡迎，銷售一空。」

新冠肺炎爆發後，各行各業都受衝擊，歐必斯卻不時受惠，「疫情期間運送不便，喜歡在淘寶撿便宜的消費者，只能在台灣消費，讓價格回歸正常水位，也意外地讓成本較高的台製床墊和設計師款沙發大受歡迎。」廖瑀瑄感慨地說。

歐必斯販售的家具中，台灣設計師打造的沙發款式多元，也很受消費者的歡迎。（圖／王永泰攝）

如今歐必斯年營收近8千萬元，廖瑀瑄的下個目標是「開放加盟店」，「有家供應商想結束實體店面，請我們代為宣傳出清，沒想到吸引許多客戶上門。」廖瑀瑄透露，該供應商想在自家門市販售歐必斯的商品，還要她幫忙訓練員工，「這是台灣家具業少有的加盟店型態，我們要開創新模式。」

此外，歐必斯還被全球3大電商平台之一的亞馬遜（Amazon）相中，即將前進北美市場，「單純的銷售不是長久之計，未來我們要提供空間規畫，與系統家具、設計師合作，打造全是歐必斯產品的空間。」對於未來，廖瑀瑄從不設限。

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(中時電子報)