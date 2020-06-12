日本大阪是國人喜愛的旅遊地點，其中位於新世界的百年河豚料理老店「虎河豚亭」（づぼらや）原本受到新冠肺炎影響而於4月開始暫停營業。虎河豚亭原本預計6月要恢復營業，沒想到卻在昨（11日）宣布結束營業，讓人感到相當惋惜。

據日媒《TBS》報導，虎河豚亭是一間相當知名的河豚料理餐廳，成立於1920年，門口有一隻老虎河豚的巨型燈籠，也讓老店成為該區地標。虎河豚亭自4月8日起暫停營業，原本計畫要在本月重新迎接來自世界各地的饕客，但卻因疫情遲遲未見緩，導致財務狀況吃緊，所以才決定在營業第100年的此時收攤。

虎河豚亭的負責人松田隆治今年72歲，報導指出他已對百名員工口頭告知此事，「對於多年來一直支持我們合作伙伴和員工，我感到相當抱歉。」據《MBS》報導，除了新世界的店面之外，道頓堀的店面也將一起結束營業。

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(中時電子報)