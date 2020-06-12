1名29歲丁姓男子疑因數十萬元債務，今早(12)凌晨陸續帶了5人，前往台北市民和街的一家工程行要錢，先是以滅火器噴灑店門，工程行內沈姓男子不甘示弱，拿出改造手槍對空連開6槍回嗆，店內8人並與丁的6人大打出手，萬華警方獲報後及時到場，將滋事的眾人全數逮捕，全案依槍砲、聚眾鬥毆罪偵辦。

警方調查，丁男原本帶著1名陳姓友人，前往工程行討債，到店後用滅火器亂噴，沈這邊則是取出槍恐嚇，且店內8人一擁而上，丁男見寡不敵眾，又緊急叫來另4名友人助陣，雙方在店內外發生大混戰。

深夜槍響引發民眾驚慌，萬華警方獲報後迅速到場，丁、陳兩人因被打得較嚴重，先行送醫包紮，所幸暫無大礙，先逮捕還在還在店外嗆聲的4人，隨後又在工程行地下室內，發現沈在內的8人，隨後也在沈身上發現改造手槍。

眾嫌對衝突發生原因避重就輕，表示全案是債務糾紛，今天(12)凌晨約好要把事情解決，不料引發衝突，警訊後全數被依聚眾鬥毆罪法辦，沈則多吃上槍砲罪，詳細衝突原因正由警方持續釐清中。

(中時 )