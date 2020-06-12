高雄市長韓國瑜遭罷免，11日最後1天上班，下午舉辦「真愛高雄、珍重再見」音樂會，大批支持者穿白衣齊聚鳳山行政中心，氣氛溫馨；不過，時代力量高雄市議員黃捷卻發現，韓市府辦音樂會時，有現場民眾在現場連署罷捷，讓黃捷氣得大喊：韓市府不演了！

韓國瑜遭罷免成功，11日號召韓粉到鳳山行政中心參加道別音樂會，罷免高雄市議員黃捷的主辦單位也特地到場發放3000份「罷捷」連署書，民眾蜂擁而至搶光光，大喊「要讓黃捷下台！」罷捷主辦單位指出，共動員5人到場發放「罷捷」連署書，約中午的時候到場，最後3000份發光光，不夠發還想再追加。

罷捷3千連署書搶光光。（柯宗緯攝）

對此，黃捷昨在臉書發文表示，民眾跟我說，韓國瑜現在在鳳山行政中心前草皮舉辦的感恩守望活動，竟在連署罷免我。市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？黃捷感嘆，韓市府的最後一天，稱「以感恩取代仇恨」，卻是在「假感恩之名行報復之實」下落幕！

(中時電子報)