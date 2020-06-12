因新冠肺炎影響，從年初起不少大型娛樂活動紛紛不是延期就是停辦，各行各業都叫苦連天，67歲「阿B」鍾鎮濤昨(11日)出席活動也自曝已經半年多「0收入」，他清楚不只他經濟吃緊，不少樂手和幕後工作人員也沒工作，便會邀樂手私下來幫忙錄新歌，讓大家有些工作做，苦中作樂，十分貼心。

鍾鎮濤2002年曾一度向法庭申請破產，和章小蕙離婚後，2014年他與范姜素貞梅開二度在峇里島舉行婚禮。據《明報》報導，鍾鎮濤昨出席主題為「促消費撐經濟」記者會，分享疫情爆發後，當局發布「限聚令」，因被禁止開演唱會，他從今年初開始幾乎0收入。

為了共體時艱，鍾鎮濤便邀也沒工作的樂手朋友錄音寫歌，提前為將來做準備，問他是否會想跟進潮流開線上演唱會？阿B認為線上開唱的規模還是不及正式的演唱會，他提議現在疫情趨緩，其實可以參考國外的方法，讓藝人和工作人員保持距離，一樣能舉行活動，也能為幕後工作人員帶來點收入。

(中時電子報)