受到新冠肺炎疫情影響，許多原本在大陸工作和念書的台青和台生被迫滯留台灣。這些人當中，有些台青被大陸的公司資遣，有些台青想盡辦法籌錢跨海支付房租，有更多的台青為了養家餬口，台灣尋找新工作，卻被打入大陸同路人。許多台青感嘆，兩岸口口聲聲說支持台青，但是疫情紓困時卻忘了他們。

台大畢業、在北京創投圈工作的Angela，原本負責為創業者尋找投資人，手頭上還有好幾個案子正在進行。她一月下旬返台過完農曆年之後，原本打算回北京工作，恰好遇到大陸疫情進入高峰期，政府規定各行業延後開工，接著是推廣在家遠距工作，迫使她的返京日期不斷延期。

「隨著兩岸的境管措施不斷升級，兩岸空運航班大幅減班，導致機票價格飆漲。」Angela舉例，「華航為配合政府政策，砍得最多，桃園至北京每個月只剩2班，長榮每周只飛2班。因為乘客少，機票都是全價票，光是經濟艙來回就要新台幣2萬多元。」

不只機票變貴，還要支付集中隔離的費用。Angela表示，北京為了嚴堵境外移入的感染源，要求入境北京者必須到指定酒店住宿、隔離觀察14天，「一天的住宿費加餐費約800人民幣，半個月就將近新台幣5萬元。這還沒加上我原本在北京租的房子，每個月房租6千人民幣還是要照樣付，房東還沒有佛心到讓我免繳的地步。」

6月4日，福建福州一位台青李正能（右）正在直播帶貨。（圖／中新社資料照）

待在台北的Angela正愁沒工作，剛好學長開餐廳需要人手，於是去幫忙管帳，雖然收入無法和北京相比，手頭總是比較緊，但好歹還能夠支付日常開銷，「等到解封，我還是會回北京工作，畢竟這份工作需要和投資人面對面接觸，遠距視訊會議無法解決所有的問題。」

北京台協台青會副會長鄭博宇表示，據他了解，約70%赴陸念書的台生迄今仍滯留台灣，台青則是55%至65%，「雖然大陸政府希望企業共體時艱，不要裁員，但這些滯台未歸的台青，往往是企業優先裁員的對象。因為企業不可能讓台青占個空缺，無止境的癡癡等他回去上班。」

鄭博宇觀察，近幾年大陸為了拉攏台商、台青和台生赴陸發展，中央陸續公布許多惠台政策，包括2018年2月28日的惠台31條、2019年11月4日的惠台26條和今年5月15日的惠台11條，「但這些政策當中，絕大多數只關照到大型台商，台青的實際需求反而沒被看到。」例如最新的紓困政策只針對台商，而且只有大台商才受惠，一般的台青基本無感。

「就拿居住證來說，大陸政府是為了體現同等待遇，但赴陸創業的台青無法用居住證去銀行開戶、去登記開公司，還是必須使用台胞證」，鄭博宇以個人經驗為例，「在居住證實施一年後，好幾次在北京首都機場搭飛機過邊檢時，警察竟然沒看過居住證，還問我這是什麼證件，得找來上級領導到場協助鑑定，最後還是要用台胞證才能過關，過程令人啼笑皆非。」

類似的案例不勝枚舉。鄭博宇指出，他的台胞證今年3月到期，換新卡片後，「銀行規定必須『親自』到原來的開戶分行辦理個人資料更新，不接受網路申請，但我人在台灣怎麼辦？結果所有銀行帳戶的餘額都被凍結，無法轉帳繳納房租，只能請朋友幫忙先行代墊款項，日後我再還給人家。」

鄭博宇表示，大陸方面口口聲聲說重視台青，但往往只是淪為形式、喊喊口號而已，「許多政策沒有針對台青的切身需求，或是上頭訂出政策，但到了基層卻無法落實，讓台青很無感。」

「問題更關鍵的在於，那些在媒體上唱紅促統的台灣青年，他們的言行舉止只是投大陸當局所好，和真正台灣年輕人的想法相去甚遠」，鄭博宇提醒，「大陸想捧紅這些人，藉由這些人對台灣宣揚統一的好處，其實這些樣板只會給大陸的形象扣分。」

鄭博宇表示，從這次罷韓成功可以發現，年輕選票是其中的關鍵因素，「大陸與其感嘆台灣的親中派愈來愈少，倒不如趁此機會重新認識台灣青年的樣貌。如果真的重視台青，就應該提出台青有感的政策。」

今年因疫情，過去暑期各種大學生交流完全停擺；圖為2019年8月20日，第十六屆榕台青年夏令營在福州金山中學啟幕。（圖／中新社資料照）

大陸推出惠台31條、26條政策，儘管做了許多宣傳，但在第一線的台青、台生直言，要落實到各地還存在落差，會讓一些滿懷希望到大陸發展的台青，覺得被「忽悠」，回台灣因而到處「放炮」；一位歷經馬政府到蔡政府時代的北京大學台生表示，這兩年許多台青對交流活動變得興趣缺缺，也不願在媒體上發言，擔心被網軍「肉搜」。他憂心，「兩岸族」本來是兩岸民間的緩衝劑，如果連兩岸族也感到心灰意冷不願發聲，就形同少了兩岸民間對撞的煞車皮。

2013年開始到北京大學讀書的台生小武，剛來的那幾年，正是兩岸的大交流時代，他回憶當時交流熱絡，台青們普遍很願意參加各種座談和活動，與大陸官員分享心得體會，也樂意接受媒體訪問；然而這兩年，兩岸氛圍急轉直下，又有《反滲透法》等限縮性法規，讓很多台青變得不敢參加活動，也曾發生陸媒採訪台青的言論，被台網友批「親中」和肉搜，讓台青不敢再對兩岸關係多說什麼。

「當兩岸族減少了，噤聲了，兩岸民間就少了煞車皮」，小武說，從政黨角度，國民黨夾在民共兩黨間，像是個緩衝，在民間層面，台生、台青、台商等「兩岸族」，也同樣扮演潤滑劑的角色，當這些兩岸族都變得不敢說話，兩岸民間對立可能繼續加劇。

小武還認為，國台辦可以說一些溫情的軟話，至於那些吵架、喊打喊殺的強硬表態，留給大陸國防部、外交部去說即可，或許可稍稍改變台灣年輕人對國台辦的觀感。

「思維不變，手段再新也是空談！」另一名北京台青小禹認為，大陸的許多對台交流常只重形式，但效果有限，有的地方台辦只想找知名台青（如連勝文）衝業績博版面，但這樣的操作，看在其他台青眼裡，未必加分。

小禹說，中央的惠台政策鋪天蓋地宣傳，但落實到地方常有落差，官員在初次交流時，對台青拍胸脯掛保證，歡迎到大陸實習就業，結果真的去了，也沒有得到實際的幫助，感覺被忽悠，回台反而容易到處放炮批評大陸，「說穿了，台辦只是協調單位，有時心有餘而力不足」。

往年暑假都是兩岸青年交流的旺季，今年因疫情完全停擺，過去暑期各種大學生交流、千人夏令營將不復見；浙江、福建等地近期則以創新方式，找來多位台青參與直播帶貨，成了另類兩岸青年交流。受到兩岸關係氛圍不佳影響，今年報考大陸重點大學的台生人數明顯減少，也有正在就讀人民大學大學部的台生直言，原本一心準備考北京清華的研究所，現在也同時在準備報考新加坡的研究所。

往年的兩岸青年交流，在6月份的海峽論壇後達到高峰，一直延續到整個暑假，大陸全國台聯每年還會舉辦台生千人夏令營活動，到2019年已連續舉辦16個年頭；台灣多所大專院校，也會在暑假安排學生赴大陸參訪交流，不過上述活動，今年全數因疫情停擺。一位台灣某大學高層指出，由於疫情及14天的隔離政策，讓台生赴陸、陸生來台都動彈不得，今年的交流只能被迫先緩一緩。

無法面對面交流，大陸浙江、福建等地，最近則採取變通方式，杭州邀請了30位台青，體驗最熱門的「直播帶貨」，讓他們了解傳統行業如何實現有效轉化，系統學習了電商及直播平台的發展、電商直播實務操作，並親身參與電商直播體驗；福州馬尾台灣青年創客基地，則是每週末都會舉辦一場台灣美食直播特賣會，找來多位台青推銷台灣美食。

短期的交流受疫情衝擊，在大陸求學的台生，除了疫情，也受到兩岸關係氛圍影響升學意願。一位就讀人民大學大三的台生指出，他原本一心要報考北大或清華的碩士班，但看到最近兩岸氛圍緊張，也擔心民進黨政府會不會突然不承認大陸學歷，讓他現在也一邊在考慮改考新加坡的研究所。

今年4月，大陸教育部宣布，「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作」，一位在台陸生說，現在被親友知道在台念書，常被投以異樣眼光，也常看到大陸網上的罵聲，他感嘆在陸生禁令後，赴台讀書的陸生已變成「稀有動物」。

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(中時電子報)