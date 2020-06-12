氣象局12日2時「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，熱帶性低氣壓進入南海後，今晚或明晨有發展成「輕颱」的機率。最新歐洲模擬顯示，熱帶性低氣壓今日穿過呂宋島，進入南海；14日在香港西方、廣東一帶登陸(右圖)。(圖擷自吳德榮專欄)

日本氣象廳發布烈風警報，第2號「鸚鵡」颱風即將形成！氣象專家賈新興表示，熱低壓預估最快今晚至明晨，將出現今年第二號颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，明起至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏將有較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，今早2時氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，今晚或明(13日)晨有發展成「輕颱」的機率，下周(14)日在香港西方、廣東一帶登陸。

吳德榮指出，明(13)日至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。

賈新興在臉書上表示，熱低壓離開呂宋島陸地，進入溫暖的南海上，預估最快今晚至明晨，今年第二號颱風鸚鵡生成，朝廣東省南部飛去，港澳也會受到它外圍環流的影響，就在星期天。

氣象局預估，熱低壓通過呂宋島而後進入南海，台灣環境風場為東南風，迎風面的花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨。

(中時電子報)