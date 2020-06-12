韓國瑜臉書。

高雄市長韓國瑜遭到罷免之後，在昨日於鳳山行政中心前舉辦「真愛高雄」告別音樂會，這被稱為韓國瑜的「最後一支穿雲箭」，吸引了近萬名韓粉參加，鳳山行政中心前的草原人潮滿滿，人人身穿白衣，要來送別韓國瑜市長。

而這場音樂會也顯示「韓流還沒散」！在韓國瑜臉書上也同步進行現場直播，而接近三個小時的直播影片竟有高達87萬人次的觀看、5千多次的分享、4.8萬則留言與接近10萬個讚，儘管遭到罷免，不管在哪個位置，韓國瑜的「韓粉們」未來都將繼續支持韓國瑜。

(中時電子報)