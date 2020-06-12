金管會表示，主委黃天牧與加拿大證券管理機構（CSA）中的8省金融主管機關，已於6月初共同簽署金融科技合作協議（FinTech Cooperation Agreement），為續與波蘭、美國亞歷桑那州、法國後完成簽署的第4份金融科技合作協議。

金管會說明，加拿大共有3地區10省，此次簽署協議的亞伯達省、卑詩省、緬尼托巴省、紐布朗斯維克省、諾瓦斯科西省、安大略省、魁北克省及沙士卡其灣省等8省，為加拿大主要經濟活動區域，概括所有人口密集的大城市。

金管會指出，此項協議擴展CSA監理沙盒和我國金融監理沙盒功能，內容包括雙方監理機關轉介機制及資訊分享等。簽署後雙方可據此轉介新創企業給對方，提供協助以瞭解雙方監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息。

CSA監理沙盒為協助加拿大新創企業發展創新產品及服務，提供更快、更靈活的註冊，並享有暫時法規豁免，業者可在實驗期間於加拿大市場測試其產品及服務。此次協議將可促進雙方金融科技監理合作，並為雙方金融科技業者創造更多機會，開拓金融創新國際市場。

金管會說明，CSA的各省金融主管機關，鼓勵業者就金融科技適用法規進行公開對話及參與產業交流活動，推動加拿大金融科技發展。而CSA部分主管機關亦為全球金融創新聯盟（GFIN）成員，該聯盟協助業者尋求新商機及促進監理機關之合作與協調。

金管會持續在雙邊和多邊層面上，積極與其他國家建立聯繫網絡及金融科技交流合作，迄今除已與波蘭、美國亞歷桑那州、法國及加拿大簽署雙邊金融科技合作協議外，並於去年5月正式加入GFIN，積極促進全球金融科技合作。

(時報資訊)