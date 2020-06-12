金管會為適度增加外國銀行分行經營能量，宣布預告修正法規，允許外銀分行可將備抵呆帳及保證責任準備金的50％列入淨值計算，預估可增加3240億元的放款、投資業務能量，促進台灣實體經濟發展，預計最快第三季上路實施。

銀行局副局長莊琇媛表示，此次修法放寬規定，主要為外銀業者反應，由於在台投資、放款業務額度上限是依存款餘額為計算基準，但由於在台分行不多，吸收存款不易，致使投資、放款能量受限甚多。

莊琇媛說明，外銀分行的資金多仰賴總行拆借支應，性質與總行核給分行授信額度類似，總行均負有最終責任，且對放款審查嚴謹度高，轉列呆帳比例不高，按現行規定會影響淨值及放款能量，故依建議准許可將半數備抵呆帳列入淨值計算。

據銀行局統計，截至去年底，26家外銀分行淨值達1186億元、備抵呆帳約148億元，3家陸銀淨值為197億元、備抵呆帳約14億元。修法放寬後，共有約81億元可列入淨值計算。以一般放款能量可達淨值40倍計算，合計可增加3240億元的放款、投資能量。

銀行局表示，此次修法已就審慎監理充分考量，並兼顧風險及外銀分行業務發展作適度調整。考量經濟、金融情況變動快速，授權金管會針對外銀分行可併計金額比率，可適時衡酌調整，原則上每3年檢討一次。

(時報資訊)