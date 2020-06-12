台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)昨（11）日召開2020年股東常會，會中通過承認2019年度營業報告書，並全面改選董事。此外，為推動公司治理，此次股東會增設審計委員會來取代監察人制度。

久陽自去年四季起展開多元布局，包括先後成立持股92%的「台鋼運輸」、持股100%的「台鋼環保」二家子公司，以及日前簽約取得的子公司--榮福，分別在運輸與報關、廢鐵買賣，以及廢棄物處理與資源再利用等領域，積極拓展相關業務，力圖突破這波低潮，重返成長。

久陽董事長孫正強指出，去年因受景氣趨緩、中國低價搶單等不利因素，加上今年初又爆發新型冠狀病毒疫情，造成全球經濟與商業活動幾近停擺，影響公司營運表現。目前各國已逐步解封、重啟經濟活動，但供應鏈的中斷仍需靠時間重新建立與恢復。

孫正強進一步表示，歷經半年多的調整，有信心公司營運將會漸入佳境，2020年將是久陽營運轉骨元年，對下半年展望在保守中仍審慎樂觀。

久陽今年將循三大營運方針挺進：(一)開發扣件製程AIOT計畫，創新研發，技術紮根。(二)持續深化多元經營，強化競爭力。(三)重新檢視生產製程，積極改善並提升營運與管理效率。

久陽去年營收11億4771萬元，稅後虧損2983萬元，每股虧損0.73元，決定不配發股息。此外，今年全面改選董事8席(其中包含三席獨立董事)。新當選董事分別為台灣鋼鐵(股)公司代表人孫正強、台鋼代表人沈慧誠、台鋼代表人洪仁杰、沛波鋼鐵董事長蔡玉葉、春日機械董事長陳其泰；三席獨立董事分別為黃景榮、張文懷、邱寶桂，股東常會結束後召開首次董事會，推選孫正強續任董事長。

(時報資訊)