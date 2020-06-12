新冠肺炎疫情趨緩，交通部觀光局為確保國人住的安心，續1、2日安排旅館業者進行防疫措施觀摩行程後，緊接著邀請全台各民宿協會，於7、8日針對民宿防疫作為展開第二波觀摩活動，為7月起推動的「安心旅遊國旅補助」方案預做準備。

觀光局表示，全台合法民宿超過9000家，雖然與旅館業者或連鎖企業不同，民宿因規模較小，無法以高級消毒設備或眾多人力進行防疫，但仍積極配合安心旅遊政策，持續落實民宿內部清潔和消毒。

觀光局此次邀請各民宿協會代表，至南投「晶園休閒渡假村」、「熊麋鹿了幸福手作民宿」、「散步的雲日月潭生態民宿」等3家民宿進行觀摩，為確保維持入住登記時的社交距離，櫃台前地面均劃設管制線，讓旅客能夠安心入住。

其次，除了第一線服務人員全面配戴口罩、測量體溫，加強公共區域及客房環境清潔與消毒工作外，並依「安心旅宿自評檢核表」每日執行項目，由民宿經營者逐項完成、逐項簽名，除了每天回報民宿協會，亦將該檢核表及安心宣告等資訊，置於櫃台、客房明顯區域。

觀光局表示，疫情雖然已逐漸趨緩，但防疫作為仍不可大意，此次觀摩提供民宿業者相互交流學習防疫措施的平台，參加觀摩的協會代表皆表示收穫良多。盼各民宿協會將習得的防疫作為向會員推廣、分享，提供消費者安心的住宿環境。

(時報資訊)