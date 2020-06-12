裕隆(2201)宣佈連續六屆榮獲「公司治理評鑑--排名前百分之五」的肯定。裕隆汽車表示，六年來隨著「公司治理評鑑」逐漸加嚴的指標要求，讓裕隆汽車在積極提昇企業營運績效的同時，也逐步將公司治理的精神深化成為企業文化的一部份。

據臺灣證券交易所統計，「第六屆公司治理評鑑」共有1600家公司(901家上市、699家上櫃)參與評選，獲得排名前百分之五榮譽的共有45家上市公司及35家上櫃公司，其中六聯霸的上市公司僅25家。

證交所為了不斷精進評核標準，每年都會配合國內新修正法規、政策推動重點及國際發展趨勢增修指標，並依新版公司治理藍圖（2018?2020）調整評鑑內容，逐年墊高評鑑難度，藉此敦促國內企業在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等四大構面不斷自我提昇。

裕隆汽車總經理姚振祥表示，公司每年年底都會檢視公司治理評鑑各項指標，從中找出仍有進步空間的項目，作為努力的課題，並與公司目標結合，定期檢視其推動成效，以此督促自我不斷精進提昇。未來，裕隆將持續以其他標竿企業作為楷模，建立起更完善的公司治理機制，也期許在致力推動汽車產業開放平台、追求企業永續的同時，能成為投資人及其他利害關係人所信賴的企業。

(時報資訊)