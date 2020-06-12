小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】禁令解 空頭醞釀反撲

金管會9日盤後宣布取消限制放空措施，台股空頭氣勢逐步走揚，近二個交易日融券餘額增加12,394張，終於出現反撲契機。法人指出，股東會過後將步入除權息行情，本月共有國巨、美食-KY、M31、力旺、和碩及台塑等將融券回補，另有1,600檔個股也將陸續除權息，空頭大隊勝出不易。

【2】國安基金是否退場 7月中討論

金管會解除禁空令，國安基金跟著是否要退場受市場矚目。國安基金幕僚指出，目前並未有退場的打算，因為先前國安基金就宣布要等到疫情結束才會退場，但疫情何時結束、如何定義，外界看法都不同，因此最快會等到7月中旬前的國安基金例行委員會議討論，由全體委員討論後作出最後決定。

【3】5G給力 聯發科樂觀看下半年

聯發科11日舉行股東常會，回顧上半年狀況，董事長蔡明介說，新冠肺炎對2020年上半年造成市場不確定性，不過目前已經穩定下來，對未來能見度也逐步提升。執行長蔡力行指出，5G手機晶片及平板第二季可望保持高度成長，預期上半年有機會繳出不錯的成績單，希望下半年保持成長動能，給股東滿意的回報。

【4】PS5將報到 13檔概念股有望沾光

索尼公司（Sony）將於台北時間12日凌晨舉行新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）遊戲線上發表會，相關概念股和碩（4938）、南電（8046）、欣興（3037）、台積電（2330）、光寶科（2301）等13檔個股有望沾光受惠。

【5】季底作帳題材躍上盤面 13檔法人6月急回補

上市櫃公司5月營收達2.72兆元，創今年單月最高數字，惟今年前5月累計營收為12.84兆元，年衰退5.19％，但有逾360家公司今年前五月累計營收不僅年增、且呈雙位數增長，其中，以台積電為首、包括聯電、景碩、華通等13檔獲法人6月來回補逾6,000張以上，在第二季進入尾聲之際，法人季底作帳題材儼然躍上盤面。

(中時電子報)