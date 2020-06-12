南科考古館「考古耕人‧幻影紀事展」即日起至11月29日於考古館二樓梯廳展出。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館「考古耕人‧幻影紀事展」即日起至11月29日於考古館二樓梯廳展出。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

為了迎接防疫新生活，台灣史前文化博物館南科考古館策畫多時的「考古耕人‧幻影紀事展」上周登場，備受歡迎的兒童廳、海洋劇場也開放預約入場，為鼓勵遊客前往參觀，原本已結束的台南市民免費入館優惠，也延長至10月31日。

「考古耕人‧幻影紀事展」以南科考古第一線探勘工人為主角，透過影像創作的形式，呈現台南科學園區在地居民長期參與在地考古工作與其個人生命。展覽展即日起至2020年11月29日止，展出地點為南科考古館二樓梯廳，展覽後續也將陸續推出相關延伸活動。

1995年，南科地區開始了長達20多年的考古搶救發掘工作，這裡豐碩的考古成果除了有參與計畫的各式專家學者貢獻外，在實際考古發掘的最前線工作中，還有一群長年每天做著最耗體力、耐力，並在非常嚴苛環境下工作的發掘工人。

在這些考古工人中，許多人原本是這片土地的主人，以耕作為最主要收入來源，在土地被徵收後因失去耕地，有些人選擇進入南科考古隊工作。而南科考古也在1500多位新市、善化及安定地區的在地居民投入下，大量且豐富珍貴的文物終於得以面世保存。

南科考古館邀請6位長期參與南科考古的第一線發掘工人參與本展覽計畫，並邀請台南在地藝術團隊-耳邊風工作室，以及以電影「返校」榮獲金馬獎最佳美術設計獎得主王誌成，透過影像藝術創作對人文意象的捕捉，引導民眾看見「考古」與「耕人」，也思考「考古跟人」之間的關係。

此外，有鑑於疫情趨緩，從3月中就暫停開放的兒童廳及海洋劇場，再度對外開放預約入場，因兩廳為密閉空間聚集，且多為觸碰式互動設施，進入需配合著襪及戴口罩。

(中時 )