北韓近日對美砲火連連，11日先嗆美「不要干預兩韓關係」、「不想大選生變就閉嘴」後，北韓外交部長李善權選在美朝首腦新加坡會談兩周年之際，直嗆若華府仍對北韓保持敵意政策，北韓已見不到任何理由讓最高領導人金正恩與美國總統川普維持個人關係，並揚言並自求建立「更為可靠」的力量，抵抗來自美國長期的軍事威脅。

北韓近日對美砲火連連，11日先嗆美「不要干預兩韓關係」、「不想大選生變就閉嘴」後，北韓外交部長李善權選在美朝首腦新加坡會談兩周年之際，直嗆若華府仍對北韓保持敵意政策，北韓已見不到任何理由讓最高領導人金正恩與美國總統川普維持個人關係，並揚言並自行尋求「更為可靠」的力量，抵抗來自美國長期的軍事威脅。

據路透社與韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，李善權表示美國的政策已證明，華府依舊對北韓與其人民維持長期威脅，北韓將繼續研發更為可靠的軍事力量抵抗此威脅。

正當2017年北韓飛彈能力大幅進展後，川普多次隔空對北韓開嗆，稱北韓的核威脅會「遭遇烈火、憤怒和直率的力量」，美方也加緊對北韓制裁。不過到了2018年，川普意外宣布將與金正恩會面，雖然一度取消，但最終仍如期在新加坡舉行美朝首次首腦會談，並簽署共同聲明。而在2019年的越南「川金二會」中，因美方指出北韓不願放棄全數核武換取解除制裁而談判破局，不過川普之後仍多次聲稱與金正恩維持良好關係。

李善權表示，回顧川普的政策，很明顯他們只關注政治上得分，卻一邊藉著孤立讓北韓窒息，且一再憑恃核武先發制人打擊以及推翻政權威脅北韓，「在沒有任何收穫之下，絕對不會提供美國總統任何獲益機會，再也沒有比空話連篇的美國更加虛偽的了」。

對於新加坡會談正逢兩周年，李善權表示，問題是不論川普與金正恩是否需要在新加坡會談上公開握手，「而是我們仍見到北韓與美國關係並無實質上改進，雙邊關係僅維持在川普與金正恩上」。他也指出，為了確保北韓的安全戰略目標，朝鮮民主主義人民共和國將建立更為可靠的力量來應對來自美國長期的軍事威脅，「這就是北韓對美朝首腦會談兩周年的回覆」。

對於北韓近日開嗆連連，先前曾任川普政府任內主管東亞和太平洋事務的助理國務卿羅素（Daniel Russel）表示，北韓這是要在美國總統大選前對川普施加壓力，「畢竟川普先前曾聲稱要解決北韓問題，這倒給了北韓籌碼」。

(中時電子報)