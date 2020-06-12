Timo WERNER下一個賽季將會加盟英超球隊切爾西（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[RB萊比錫@霍芬海姆][06/13(六)02:30][編號550][單場+場中]

霍芬海姆的防守主將BenjaminHUBNER上星期剛停賽期滿復出之後，馬上又因為在比賽中用手肘打到對手而被紅牌罰離場，本週再次需要停賽。以色列前鋒MoanesDABBUR於冬季轉會窗由塞維亞加盟之後，終於上一場比賽打進德甲的首個進球；還有去年夏天由斯圖加特回歸的瑞士中場StevenZUBER最近的3場比賽也攻進了2球。阿爾及利亞前鋒Ishak BELFODIL需要繼續養傷，還有希臘中場KostantinosSTAFYLIDIS以及阿美尼亞中場Sargis ADAMYAN本週可不可以復出也不太確定。

RB萊比錫於上週比賽時有法國中衛Dayot UPAMECANO在領到第二張黃牌之後被紅牌罰退場，所以本週需要停賽。奧地利中場MarcelSABITZER早前有肌肉受傷，將會跟丹麥中場YussufPOULSEN一同需要休息避戰；下一個賽季將會加盟切爾西的前鋒TimoWERNER，上週的比賽送出了一次助攻予捷克隊友PatrikSCHICK打進一球，在連續兩場的比賽當中都有進球。在本賽季剩下的比賽兩位前鋒會好好珍惜合作的機會，再為球隊爭取進球。

霍芬海姆上週的比賽當中需要以10人應，作客只可以跟杜塞爾多夫 2:2 打平，在復賽之後除了第一場敗給了柏林赫塔之外，之後的4場比賽有2勝2平，在積分榜排在中等位置，仍然有機會挑戰下一賽季歐霸盃的參賽資格。RB萊比錫上一週的比賽於主場之下跟榜末的帕德博恩1:1打成平手，已無機會奪冠；不過在聯賽重開之後作客的兩場比賽都能擊敗對手，本場比賽跟擅於進攻的霍芬海姆在開送進攻的狀況下進球數應該不會太少。霍芬海姆最近3次聯賽主場對上RB萊比錫全部總進球都在3球或以上，當中RB萊比錫取得2勝1平。

長谷部誠在德甲上陣309場，成為亞洲球員上陣最多的球員（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[法蘭克福@柏林赫塔][06/13(六)21:30][編號552][單場+場中]

柏林赫塔荷蘭邊鋒Javairo DILROSUN在上週只比賽了半個小時便拉傷了肌肉，本週的比賽需要休息。而巴西前鋒MtheusCUNHA以及後衛MarvinPLATTENHARDT雖然有輕傷在身上週稍作休養，但本週復出的機會也不會太高。

法蘭克福中場SebastianRODE上場比賽領了本賽季的第5張黃牌本場需要停賽，前鋒Goncalo PACIENCIA及瑞士中場GelsonFERNANDES目前仍在養傷。日本中場長谷部誠上一場是他在德甲上陣的第309場，超越了南韓名將車範根的亞洲球員德甲上陣紀錄。

柏林赫塔上一場作客0:1敗給多特蒙特，成為在新主帥BrunoLABBADIA帶領之下的第一場敗仗，，在復賽後4場不敗終於告一段落，目前在積分榜排在中游位置。而名次較低的法蘭克福上一週在主場以0:2敗給了梅恩斯，連勝也得已停止。柏林赫塔雖然主場有連勝紀錄而且都沒有掉球，但本場的對手法蘭克福實力稍強，而且傷兵較少，柏林赫塔要主勝並不容易。雙方最近2次聯賽對賽都是打平，最近3次聯賽對賽當中有2次總進球都1球或以下。

Marcus THURAM 本賽季加盟慕森加柏後表現出式（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[慕森加柏@拜仁慕尼黑][06/13(一)00:30][編號554][單場+場中]

拜仁慕尼黑首席前鋒RobertLEWANDOWSKI上一場比賽又再進球，本賽季進球已經有30球，再次成為神射手的機會也越來越高。他的好夥伴ThomasMULLER上一場比賽也再送出2次助攻，已累積到20次之多，是歐洲5大聯賽最近5年來首個助攻數達到20次的球員。但他們兩位都因為本賽季累積了5面的黃牌需要停賽，所以巴西中場PhilippeCOUTINHO以及法國中場CorentinTOLISSO都應該有機會上陣。

慕森加柏復賽之後兩位法國前鋒MarcusTHURAM及AlassanePLEA表現都有出色的表現，但狀態稍有高低起伏，後者上一週比賽更被紅牌罰下場所以本週需要停賽，應該會由傷癒的巴西老將RAFAEL Caetano代替上陣。

拜仁慕尼黑上週聯賽作客以4:2撃敗了勒沃庫森之後，只需要多兩場的勝仗便可以完成聯賽8連霸的大業。拜仁在復賽後仍然保持最佳狀態，5場的聯賽全部勝出。雖然慕森加柏上週作客0:1敗於弗萊堡之下，但仍然能保持在積分榨的第4位。本週兩隊都有主力前鋒都不能上陣，而拜仁週中打完德國盃或會有一些疲態，本場比賽進球應不會太多。雙方最近3次的聯賽對賽當中2次總進球都是3球，而最近的4次聯賽對賽則勝負各2。

(中時電子報)