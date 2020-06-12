高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄將進入補選流程，國民黨該派誰補選？是否該和在野的台灣民眾黨合作，都成為藍白營討論話題。港媒今發文分析研判，韓國瑜休息一段時間後，不排除直攻國民黨主席，此外，不論高雄派誰都選不贏民進黨，若藍白真要合作，「國民黨要先解決內鬥問題」。

港媒《中評社》今12日發表社評分析台灣政局指出，台灣民眾黨主席柯文哲11日主動拋出「白藍合作」方案，或為翻轉台灣政局唯一途徑。評論文指出，民進黨一黨獨大在台灣已成巨獸般的政黨，黨內團結、培養人才，掌握媒體與網軍，靠著炒作對立意識在選舉緊抓年輕人，已難撼動。

評論認為，在黨外這樣的情況下，國民黨內搞宮廷鬥爭，目前三股勢力，分別以朱立倫、江啟臣、韓國瑜為首，路線則分為兩種，一是以韓國瑜、洪秀柱的「九二共識」派；另一路線是以朱立倫、江啟臣、王金平為主的「本土派」，緊接而來的明年黨主席選舉，也將以這三大派系競爭為主。

評論並提及，韓國瑜昨天音樂會的離別致詞，除了一小部分批民進黨，絕大部分是喊給國民黨聽的，特別是朱立倫和江啟臣，暗示「自己將在再起」，而江啟臣接下來「可能以主導定調黨內兩岸路線的方式，來鬥韓國瑜」。

評論最後強調，對於往後多黨合作，民眾黨稱可共同提名在地、優秀、無黨籍人士參與高雄市長補選，但遭國民黨否決，這並不意外。目前國民黨山頭林立，朱、江都志在大位，韓也不排除捲土重來，未來「在野聯盟」型式也可能採個案合作，未來發展仍值得觀察。

(中時電子報)