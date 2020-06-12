週四美股因FED主席表示新冠疫情衝擊經濟，復甦之路舉步艱難，引發投資人憂慮，紛紛選擇先退場觀望，金融、能源與科技股全面走低、終場漲跌幅介於-6.90%～-5.27%，其中APPLE、FB、NVIDIA、INTEL跌幅超過4%。台積電ADR下跌4.4%，夜台下跌1.55%。

台股早盤開平走高，盤中續創波段高，但因美期與亞股轉弱，指數隨即震盪下跌，接近午盤獲利了結賣壓湧現，跌幅持續擴大。終場指數下跌184.39點，收在11,535.77點。OTC指數開高走高，11點過後與加權同步拉回，收盤下漲2.14%，收在152.42點，目前上方壓力在156點，下方支撐則為月線148點。

台股周四出量重挫，技術型態與線型轉弱，短線恐怕陷入整理格局，但目前中期偏多趨勢尚未改變，建議可趁機找尋，基本面佳的個股，布局投信季底作帳。短線可關注IC設計、5G相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)