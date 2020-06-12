記憶體品牌威剛(3260)持續深耕電競產業，旗下電競品牌XPG(Xtreme Performance Gear)繼日前宣布旗下全系列DDR4 記憶體模組相容Intel 推出的最新Z490平台後，持續與各大主機板品牌擴大進行超頻測試合作。針對Intel最新Z490平台，XPG與技嘉科技首次合作超頻測試，強調可強化整體系統的高頻效能與穩定性，並驗證雙方產品相容性以及探索超頻性能極限。

XPG超頻實驗室與技嘉科技合作，以XPG SPECTRIX D50 RGB DDR4 記憶體模組搭配技嘉Z490 AORUS XTREME WATERFORCE主機板，即可展現4800MHz 超頻速度。此外，XPG與技嘉擴大合作測試範圍，XPG 全系列記憶體模組與技嘉Intel Z490與最新AMD B550系列主機板高頻皆可達4800MHz，再度驗證XPG 與技嘉主機板在相容性以及效能與穩定度。XPG全系列記憶體模組包含SPECTRIX D50、SPECTRIX D60G、SPECTRIX D80、SPECTRIX D41、GAMMIX D30、GAMMIX D10 等。

(時報資訊)