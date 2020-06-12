義大利國土形狀像一支長墟，位於腳趾處的一個小鎮「五漁翁村」（Cinquefrondi）至今仍無確診新冠肺炎的病患，但經濟還是受到重創。政府為此推動人口計畫，只要花1歐元（約台幣34元）就可以獲得當地一棟房屋，以上吸引外來人口遷入、活絡經濟。

位於卡拉布里亞（Calabria）南部地區的五漁翁村是國家公園的一部份，據《商業內幕》報導，他們自稱是「無新冠病毒的村莊」。市長科尼亞（Michele Conia）將政府推出的吸引人口流入計畫稱為「美麗復興行動」，他指出該區的年輕人多前往大城市找工作，所以希望能有新居民流入。

科尼亞表示，最關鍵的任務就是為村子裡的空物找到新主人，「希望能夠恢復城鎮的老化。」目前已有12間空屋等待新屋主入住，預計短期內還會再增加50間。科尼亞甚至表示，若想要遷居過來的人數太多，「我們就沒收已經空了幾十年、找不到舊所有人的房子。」

之前義大利已經有許多地區推住1元入住計畫，他們都有規定若無法在3年內幫屋子翻新，就要沒收保證金。五漁翁村的規定則與眾不同，雖然首付只要1歐元，但屋主每年需支付250歐元（約台幣8560元）的保險費用，直到翻新工程完成；若3年內沒有完成，則將被罰款2萬歐元（約台幣68萬元）。科尼亞表示，這只是「安心履約」的保證，並透露當地翻新費用約在2萬歐元以內。

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(中時電子報)