常見的壞習慣恐傷身，外科醫師江坤俊上節目分享，愛喝飲料、吃消夜與貪睡不吃早餐，恐會導致膽固醇過高，讓膽結石找上門，嚴重的時候甚至可能致命，而女性罹患膽結石的機率更比男性高2.5倍。

外科醫師江坤俊在節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，膽汁的主要成分是膽固醇，太高就易沉澱形成結石，女生常見的3個壞習慣，喝手搖飲料、睡過頭就不吃早餐與天天消夜，本來就容易有膽固醇過高的風險，因此要小心膽結石、腎結石找上你。

江坤俊分享，30多歲女上班族，常因為貪睡而不吃早餐，每天去辦公室就直接泡咖啡喝，而該名女患者一直有上腹疼痛的問題，平常都透過吃胃藥來舒緩，結果某天搭捷運時突然肚子痛 ，趕到辦公室後急忙吞下胃藥，都沒有好轉，最後去急診室就醫。

江坤俊表示，該名女患者的肝指數飆到600多、胰臟指數700多，照電腦斷層後發現，她的膽結石掉下來卡在膽道，導致肝臟和胰臟受損，住了加護病房4天才好轉，但女患者本身膽固醇沒有過高，也不胖，更沒有家族病史，只能推測恐是壞習慣「不吃早餐」導致她有膽結石。

江坤俊指出，很多人常聽到膽結石，覺得沒怎樣，但嚴重的食後恐致命。此外，女性得到膽結石的機率是男性的2.3倍到2.5倍。而膽結石的好發群體有4種，女性、過了40歲的女性、肥胖的人（BMI指數破30）以及多產婦。

(中時電子報)