〈甘馧茶飲Thanks Giving〉門市亦販售現烤〈紅豆燒〉，供客人搭配茶飲吃食。（圖／姚舜）

〈甘馧茶飲Thanks Giving〉提倡以白木耳取代燕窩搭配茶飲。（圖／姚舜）

一場病，讓葉怡君體悟人生無常，也讓她反思「自己能為這社會做點什麼事？」。於是，她決定離開舒適圈，辭去了觀光飯店集團高階經理人的工作，自已創業開店賣手搖茶，品牌叫〈甘馧茶飲Thanks Giving〉，開在台北市龍江街第一家門店去(2019)年底開幕，短短3個月內就得到「經濟部社會創新組織」認可，成為台灣第477間綠色企業，同時也是全台灣第一間綠色企業的手搖飲專賣店。

〈甘馧茶飲Thanks Giving〉首家店門面，很小，只有9坪左右，路過，若不留意，一般人大概都會錯過這小小茶飲店。但它開業至今，已成功接到不少公司行號上班族的外賣與外送訂單，更值得一提的是，他們家的調茶，引來了一些Fine Dining餐廳主廚的注意，並主動邀約為主題餐會設計「Tea Paring Menu」，讓饕家食客在「Wine Paring Menu」之外有新選擇可以佐餐。我就是在這樣的餐會，認識〈甘馧茶飲Thanks Giving〉，並重新認識葉怡君的。

〈甘馧茶飲Thanks Giving〉的〈粉紅香檳紅茶〉，呈現紅寶石般的光澤，帶有酸甜的果香，前調充滿黑色莓果與紅色莓果的甜蜜果香，入喉後，細緻綿密的泡沫與紅茶完全發酵獨有的深韻滋味。（圖／姚 舜）

〈年份香檳烏龍〉聞起來有股清幽的白色花香，入口時馥郁蜜桃香氣柔和檸檬的酸甜。（圖／姚舜）

〈珍珠植物奶〉是嚴選多種新鮮堅果、有機燕麥，手工調製最純粹的植物燕麥奶，不添加一滴牛乳，卻能有彷彿牛乳般的「濃、純、香。（圖／姚舜）

「甘馧」的讀音就是台語的「感恩」，葉怡君以此為品牌命名，是希望藉由挑選友善地球的食材、並為消費者食安把關，最後回饋資源給社會，也就是將茶飲營收的5％捐助浪浪團體。「一杯手搖飲，也能發揮社會價值」，飲水思源、回饋社會，葉怡君說她希望賣茶，也能推動社會的善循環。

〈甘馧茶飲〉以社會企業為定位出發，並依據聯合國「全球永續發展目標」(SDGs)目標，訂定了三大堅持理念，除了「將營收的5％捐助浪浪團體」，另外兩個分別是「提倡植物奶取代鮮乳」與「提倡白木耳取代燕窩」。這三大理念，也是〈甘馧茶飲〉與市場傳統手搖茶連鎖的差異。

〈甘馧茶飲〉的植物奶，標榜採用多種新鮮堅果、有機燕麥，以手工調製出純粹的植物燕麥奶，不添加一滴牛乳，卻能有彷彿牛乳般的「濃、純、香」。這個概念幾年前源起歐洲，並成了一種健康食尚，除了適合對乳製品過敏、牛乳中蛋白質過敏、及乳糖不耐症的人飲用，由於植物奶本身也能完整提供相當於牛乳營養價值中胺基酸，以及植物獨有的纖維質，所以歐美許多追求健康的飲食男女愛上這種飲料。

〈甘馧茶飲Thanks Giving〉的〈紅豆燒〉也搭食尚列車，有珍珠口味的可以選擇。（ 圖／姚舜）

起司與德式香腸口味的紅豆燒，跟〈甘馧茶飲Thanks Giving〉的冰茶搭配，是不錯的下午茶提案。（圖／姚舜）

因為風味馥郁且富層次，〈甘馧茶飲Thanks Giving〉多次受Fine Dining餐廳邀約，為餐會設計Tea Paring Menu。（圖／姚舜）

白木耳屬於真菌類，含有豐富的多醣體與維生素B群等健康元素，葉怡君提倡以白木耳取代燕窩，是希望導正大眾對燕窩的迷思，而〈甘馧茶飲〉採用的白木身是來自慈心農場並且有有機認證的新鮮白木耳，搭配用酸甜不苦澀的屏東A級檸檬每天當日現榨的檸檬汁，或是用特選埔里A級百香果榨出的百香果汁，最後再套上青採翠玉綠茶，是杯中或瓶中附有白木耳，所以是「喝起來有口感的水果茶」。

葉怡君的創業夥伴Hong陳芍樺原在酒商工作，熟悉品評分析紅白酒的風味，如今在〈甘馧茶飲〉負責以調製酒品概念研發調茶，〈甘馧〉獨創的〈年份香檳烏龍〉及〈粉紅香檳紅茶〉即出自其手筆，這兩款茶是以葡萄製成香檳為原理，將香檳茶分為「香氣的培育」、「口感的仿造」兩大塊。其中香氣的培育首先要選擇氣味溫潤，口感柔和不刺激的茶葉，並於培茶的過程中搭配天然香料共同烘培，讓其在日後製成香檳茶中能品啜出「表層香氣」與「底層香氣」等氣息，而口感的仿造，則需要考量原茶在加壓、打入氣體的過程中，時間、溫度、氣泡顆粒等因素的掌握，才能達成近乎香檳的口感。

兩款香檳茶亦遵循香檳甜份的程度，分為Brut(無糖)品啜茶飲生澀回甘的風味、Sec(一分糖)近乎一般人對香檳甜甜的印象、Demi-Sec(二分糖)讓更高的甜度明顯帶出表層香氣的滋味。

甘馧國際創辦人葉怡君表示，創辦〈甘馧茶飲Thanks Giving〉目的是友善地球、為食安把關，並回饋資源給社會。（圖／姚舜）

〈甘馧〉的特色調茶還有〈一顆蘋果紅茶〉、〈檸檬養樂多〉與〈伯爵拿鐵〉。最特別的是，小小茶飲店並銷售現做的〈紅豆燒〉，看似〈車輪餅〉的〈紅豆燒〉，標榜結合日式〈今川燒〉的手法及口味，有別於台灣古早味〈車輪餅」為「碟燒」的方式製作，而是以恆溫烘烤，使其餅皮猶如雞蛋糕般軟嫩，嘗起來猶如蛋糕，外層麵衣蛋香十足，內層餡料飽滿扎實，共有紅豆、奶油、奶油珍珠、巧克力與巧克珍珠，以及鹹味的德式香腸起司等。到〈甘馧〉買回家，在家或辦公室，喝調茶配紅豆燒，就可當下午茶了。

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