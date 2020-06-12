女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡17年豪門婚姻爆出觸礁，男方日前發聲明批評何如芸揮金如土，「她買的珠寶總額相當於1棟豪宅還有餘」，何如芸則透過律師澄清「言過其實」，有報導還指何如芸愛名牌勝過小孩。對此，「神明代言人」沈嶸昨(11日)出席公益活動時，認為何如芸應該是被醜化了，「天下哪個母親不愛自己的孩子」。

王敏錡最近發聲明反擊何如芸，表示離婚主因是何如芸在婚姻中揮霍的花錢習慣，並說何如芸近幾年來頻刷卡買珠寶、名牌包，花掉的錢幾乎可買下一棟豪宅，讓王敏錡不堪負荷，何如芸則心痛回應並無拜金，「王先生更未另外給予每月6位數零用金，有存摺為證」。

最近有報導指出，王敏錡友人透露，何如芸搬離家中後打包了名牌精品，卻忘了拿走兩個小孩寫給她的母親節卡片。據《鏡周刊》報導，沈嶸聽聞此事後為何如芸緩頰，認為這新聞應該是在醜化何如芸，名牌包怎能和懷胎10月的孩子相提並論，也心疼這新聞只會傷了何如芸小孩的心，希望兩人要以和為貴，不要留下互掀醜聞的歷史紀錄，「正能量要從家庭做起」。

(中時電子報)